Společně s koučem končí po čtvrtstoletí v klubu i legendární masér Zdeněk Sláma. Utkání s Bohemians 1905 začíná v Doosan Areně v úterý od 19 hodin.

Trenér Michal Bílek končí svoji plzeňskou misi. | Foto: fcv

Autogramiáda dvou opor

Na rodinné tribuně proběhne před utkáním mezi 18.15 a 18.45 autogramiáda Jana Sýkory a Jana Klimenta, dvou fotbalistů, kteří na podzim výrazně pomohli k postupu do základní skupiny Ligy mistrů, ale teď nemůžou hrát vinou zranění. Tak přijdou alespoň potěšit malé i velké fanoušky Viktorie. Ti mohou opět využít speciální outlet, v němž se budou prodávat dresy za výhodné ceny.

Zápasem na Spartě v květnu 2021 trenér Michal Bílek svoji druhou plzeňskou misi začínal a teď v sobotu ji na Letné také ukončí. Ale ještě předtím ho čeká už v úterý domácí derniéra, v níž Viktoria přivítá od 19 hodin pražské Bohemians 1905.

A klub přichystal pro 58letého kouče velkolepou rozlučku. Společně s Michalem Bílkem končí po čtvrt století služeb pro plzeňský klub i legendární masér Zdeněk Sláma.

„Jarní část se nám hrubě nepovedla,“ uznal plzeňský trenér Michal Bílek. I proto se plzeňský klub rozhodl ne-uplatnit na jeho služby opci, kterou mohl aktivovat do konce května. A v úterý půjde pro kouče, který loni dovedl viktoriány po čtyřech letech k českému titulu i do základní skupiny Ligy mistrů, o domácí derniéru. „Přeju si, aby se s námi a se sezonou přišlo rozloučit co nejvíce fanoušků. A my ten zápas pro ně musíme vyhrát,“ vzkázal Michal Bílek fanouškům Viktorie.

Té už fakticky o nic nejde, v tabulce má jisté třetí místo a tím i kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Do té by rád i jejich úterní soupeř, který je sice momentálně pátý, ale má stejně bodů jako čtvrté Slovácko.

Oba týmy v nadstavbě o titul uhrály pouze bod. Bohemians ale v březnu na konci základní části porazili Viktorii 2:1 a v Plzni zvítězili po 14 ligových zápasech poprvé od října 1996.

Viktoriáni čekají už pět kol na vítězství a samozřejmě by chtěli, aby přišlo právě teď, protože letošní ročník FORTUNA:LIGY budou končit v sobotu na Spartě, která by ráda oslavila titul.

Jisté však je, že viktoriáni nebudou ani v závěru sezony kompletní. K dlouhodobým marodům (Kliment, Pernica, Pilař, Sýkora) přibyli po sobotním mači na Slavii slovenský gólman Tvrdoň i kapitán Hejda. Na straně klokanů nemůžou nastoupit gólman Jedlička a záložník Čermák (ten je navíc stejně v rekonvalescenci), kteří v Bohemians 1905 hostují právě z Plzně. Naopak hrát by mohl ve viktoriánském dresu záložník Květ, jenž přišel do Viktorie právě z Ďolíčku.