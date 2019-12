„Bohemka ve spoustě zápasů dokázala favority překvapit. Určitě bude chtít bodovat i u nás,“ varoval plzeňský kouč Pavel Vrba.

On sám spoléhá především na výhodu domácího prostředí. „Musíme pokračovat ve výsledcích, které v Doosan Areně máme v poslední době. Domácí zápasy máme slušné,“ pokračoval kouč Viktorie s tím, že ho mrzí ztráty na cizích hřištích.

„Venku nedokážeme být účelnější, přesnější a ztrácíme body, které nám hodně chybí,“ posteskl si Vrba.

Proto i před víkendem ztrácejí jeho svěřenci na vedoucí Slavii 11 bodů. A další zaváhání už si nemůžou dovolit, protože za nimi číhají Mladá Boleslav a Jablonec jen s pětibodovým odstupem.

Viktoriáni se v posledních zápasech spoléhají především na střeleckou formu Michaela Krmenčíka, jenž dal v posledních čtyřech soutěžních zápasech šest branek.

„Ty góly z venku bych vyměnil za bodové zisky,“ podotkl Krmenčík, které se prostřílel do čela tabulky střelců FORTUNA:LIGY.

„Ale nemůžu říkat, že mi vstřelené góly nedělají dobře. Jsem rád, že jsem i po zranění dokázal, že umím být silný,“ potěšilo snajpra Viktorie, který má na kontě už devět ligových branek. Stejně jako sparťan Kanga a ruský útočník Komličenko z Boleslavi.

„Jeho góly jsou pro nás samozřejmě důležité, ale spoustu situací mu vytvářejí spoluhráči. Branky střílí, ale je to i o tom, že mužstvo na něj pracuje a on pak v koncovce týmu pomáhá,“ řekl ke Krmenčíkově střelecké potenci trenér Vrba.

A co nejlepší plzeňský střelec očekává od zítřejšího soupeře Bohemians 1905?

„Je to běhavé mužstvo, které dobře brání. Na nás bude, abychom se postupným útokem dostali do šancí. Doufám, že dáme na domácím hřišti více gólů a vyhrajeme,“ přeje si Krmenčík.

Nedělní duel plzeňské Viktorie s Bohemians 1905 (14:30) je věnovaný projektu Viktorka do škol. Děti ze spřátelených základních škol mají vstup zdarma a jako bonus připravili hráčům nástupní medailonky.

„Fotbal je sport, který patří do škol a my jsme rádi, že se o něj děti zajímají. Čím více dětí ho hraje, je to lepší. Projekt klubu, který podporuje fotbal a sport obecně, je velice prospěšný,“ pochvaloval tuto iniciativu kouč Vrba.

Žáci z partnerských škol navíc kreslili hráčské portréty, nejlepší budou představeny právě v neděli.

„Mně osobně se výkresy moc líbily. Je to dobrá věc a pro děti ze škol určitě bude zážitek, že nás tu mohou ve velkém počtu podpořit,“ věří útočník Krmenčík, který se podílel na výběru.

Teď je tedy na plzeňských fotbalistech, aby na oplátku potěšili svoje fanoušky výkonem i výsledkem.