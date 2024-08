Pokud viktoriáni zvládnou dvojzápas s ukrajinským Kryvbasem, čekal by na ně v play-off Evropské ligy skotský Heart of Midlothian. V opačném případě by narazili slavný Betis Sevilla.

Oba soupeři jsou velice atraktivní, ve skotském Heart z města Edinburgh zanechali poměrně výraznou stopu čeští fotbalisté, hráli tam Zdeněk Zlámal, Michal Pospíšil, Roman Bednář, Luděk Stracený a především Rudolf Skácel. V Betisu Sevilla zase působil v 90. letech Michal Bílek, předchůdce trenéra Miroslava Koubka na plzeňské lavičce, ale i Roman Kukleta nebo Alois Grussmann.

V obou případech se bude první utkání hrát 22. srpna v plzeňské Doosan Areně, odveta pak o týden později na hřišti soupeře. Ještě předtím ale plzeňské fotbalisty čeká 3. předkolo Evropské ligy s ukrajinským Kryvbasem Kryvyj Rih, které rozehrají ve čtvrtek od 20 hodin v Košicích. Odveta je na programu 15. srpna od 19 hodin v Plzni.

| Video: Youtube

Tak kam povede další cesta viktoriánů?