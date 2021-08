Výkonem tentokrát viktoriáni svoje fanoušky nadchli, i když na třetí ligové vítězství 2:1 v řadě se pořádně nadřeli. Slovácko vedlo od 23. minuty po ojedinělé akci explzeňského Milana Petžely, kterou gólově zakončil Václav Jurečka.

Ale ještě před přestávkou přišlo o vyloučeného stopera Hoffmana a svěřenci trenéra Michala Bílka ve druhé půli oslabeného soupeře zlomili.

Nejprve v 67. minutě vyrovnal střídající kanonýr Beauguel a sedm minut před koncem zařídil, že tři body zůstanou v Plzni Mosquera, který tentokrát nastoupil netradičně na levém beku.

„Slovácko je výborný tým, o to víc mě těší, že jsme je přejeli. Nikoliv výsledkově, ale herně určitě,“ potěšilo trenéra Michala Bílka.

Ano, statistiky byly neúprosné. Třicet střel jeho týmu proti jediné Slovácka, devět rohů domácích a žádný hostů. „Trochu to připomínalo zápas ve Walesu, kdy jsme také měli převahu, vytvořili si několik brankových situací, které jsme ale neproměnili. V první půli se soupeř dostal přes naši levou stranu do protiútoku a hned udeřil. Byla to pro nás nepříjemná rána, ale vzchopili jsme se,“ pokračoval kouč plzeňské Viktorie.

„Dobře jsme kombinovali, měli jsme tam situace, kdy jsme byli pro soupeře nebezpeční. Pak přišlo vyloučení Hofmanna, a po pauze už to bylo na jednu bránu,“ doplnil trenér Michal Bílek.

V lize otočili jeho svěřenci podruhé v řadě nepříznivý vývoj, když na Bohemians i doma se Slováckem vždy v poločase prohrávali 0:1, ale brali tři body za vítězství 2:1.

Mimochodem stejným výsledkem skončila i ligová premiéra doma s Mladou Boleslaví i oba pohárové zápasy s běloruským Dynamem Brest.

Jen ve Walesu prohráli svěřenci trenéra Michala Bílka s týmem The News Saints 2:4. A teď ve čtvrtek je tak čeká pokus o zatím nejsložitější obrat ve skóre. K tomu aby prošli do závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy potřebují vyhrát doma o tři góly.

Pohárový soupeř před cestou do Plzně prohrál ve 2. kole domácího poháru na hřišti Penrhyncochu 1:2

Zvládnou viktoriáni ve čtvrtek další obrat?

Soutěžte o lístky na odvetu poháru

Už ve čtvrtek od 19 hodin čeká fotbalisty Viktorie Plzeň odveta 3. předkola Evropské konferenční ligy proti velšskému The New Saints. A vstupenky na pohárovou odvetu jsou stále v prodeji, do hlediště opět může ař 7000 diváků. Zakoupit vstupenky lze na pokladnách za severní věží Doosan Areny (úterý a středa od 9 do 17 hodin) či online na webu Plzeňské vstupenky. Jsou opět ve čtyřech kategoriích – 300, 270, 230 a 200 Kč. „Je to pro nás nesmírně důležitý zápas. Doufám, že přijdete v hojném počtu,“ vzkázal fanoušků plzeňské Viktorie kapitán Lukáš Hejda. „Chtěl bych vyzvat i naše kotelníky, aby dorazili a podporovali nás. Budeme vás moc potřebovat,“ doplnil Hejda. A vy máte jedinečnou možnost vyhrát vstupenky na pohárový zápas v soutěži. Sledujte facebookový profil Plzeňského deníku.