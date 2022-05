„Jsem v Česku už osm let a potřebuji novou výzvu. Byla to pro mě ta nejlepší léta, ale cítím, že je čas na něco čerstvého. Chci vystoupit ze své komfortní zóny a zažít nová dobrodružství. Můj manažer mě přesvědčoval, ať jdu do Francie, ale já tam nechci. Chci něco nového. To je ten hlavní důvod,“ potvrdil Jean-David Beauguel v klubovém bulletinu k zápasu s ostravským Baníkem.