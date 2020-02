Ještě nebyl konec zápasu s Příbramí a stadion vyvolával jeho jméno: Pável Bucha!!!, hřmělo zaplněnou Doosan Arenou.

Jistě nádherný pocit.

„Cítím se suprově,“ potvrdil Pavel Bucha krátce po utkání.

Tři góly a asistence navrch. Byl to váš životní zápas?

Z tohoto pohledu ano. Ale vím o situacích, které jsem mohl vyřešit lépe nebo jsem zbytečně ztratil balon. Měl jsem i dost štěstí, třeba při prvním gólu se tam balon různě odrážel.

Zato druhý gól byl výstavní a vaší slabší nohou levačkou…

Jsem pravák, ale nějaké góly už jsem dal i levou nohou, takže si věřím i na ni.

A hattrick jste završil proměněnou penaltou…

Jsem rád, že mě kluci postavili k té penaltě a mohl jsem završit hattrick.

Co jste si tam říkal před ní s Beauguelem?

Bavili jsme se o tom, kdo ji vezme. Nejdřív jsem ji chtěl nechat Bogymu, aby navázal na zápas v Opavě. Myslím si, že je důležité, aby jako hrotový útočník byl ve střelecké pohodě, aby mu to tam padalo. Potom ale i ostatní kluci chtěli, abych šel kopat já. Vlastně mě donutili. (úsměv)

V této sezoně máte na kontě devět branek. Ti nejlepší střelci deset. Věříte si, že byste mohl být kanonýrem FORTUNA:LIGY?

Určitě si na to věřím. I když před sezonou by mě nenapadlo na to ani pomyslet. Ale teď vidím, že to možné je. Tím, v jakém jsem klubu, jaké jsou tady ambice a jakým stylem hrajeme. Jsem rád, že se mi daří, a doufám, že v tom budu pokračovat. Ale důležitější jsou výsledky týmu.

Jak se vám v systému se třemi záložníky hraje?

Vyhovuje mi to, protože jsem často u balonu. Mám kolem sebe skvělé fotbalisty, to se pak hraje dobře. Ale je vidět, že to ještě není dokonalé, stále si na to zvykáme, dolaďujeme zakládání protiútoků, postavení na hřišti…

Co jste říkal na fanoušky, kteří vyvolávali vaše jméno?

To bylo neuvěřitelné! Ještě se mi nestalo, aby mě vyvolávalo tolik lidí. Za to bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, jak mě přivítali. Hrozně jsem se těšil a i teď z toho mám husí kůži.