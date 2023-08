I na zkušenosti vytáhlého forvarda Tomáše Chorého budou spoléhat fanoušci plzeňské Viktorie v úvodním zápase 3. předkola Evropské konferenční ligy proti maltskému Gzira United, který se hraje ve čtvrtek od 19 hodin v jejich domácí Doosan Areně.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý při ligovém zápase s ostravským Baníkem. | Foto: Foto: fcv/Martin Skála

V nedělním ligovém zápase byl útočník Tomáš Chorý nejstarším viktoriánem na hřišti. „Ale to bylo dané i tím, že Hejdis (Tomáš Hejda) byl pokopaný a potřeboval odpočinou,“ reagoval před úvodním zápasem 3. předkola Evropské konferenční ligy Tomáš Chorý na dotaz, jestli je připravený převzít roli lídra. „Abychom byli úspěšní, musíme táhnout všichni za jeden provaz.

Proti Baníku jste šel ze hřiště ne zcela zdráv, jak jste na tom v náročném programu zdravotně?

Není to jednoduché. Ale chceme hrát evropské poháry, každý z kluků vám řekne, že raději hraje zápasy než trénuje. V rámci možností jsme na to dobře, až na pár šrámů, které se nepovede zahojit.



Kouč z Malty už v Česku byl. Co ví o Viktorii? Jsou jeho hráči profesionálové?

Věříte, že položíte základ k postupu už v domácím zápase a bude to menší drama než s Dritou?

Už jsem to říkal minule, tyhle zápasy netřeba podceňovat. Sice to nejsou tak známí soupeři, ale mají kvalitu, jsou tam šikovní hráči. Bude to o nás, jak k tomu přistoupíme a zachováme se v daných situacích. Věřím, že jsme se z předchozích zápasů poučili. Jsme připravení podat výkon, abychom uspěli.



Ale zase to asi bude o dobývání urputné defenzivy soupeře, jaký máte recept na její překonání?

Budou to centry z hloubky pole, průnikové přihrávky. Budeme chtít otáčet hru, dostávat se co nejrychleji do jejich vápna, abychom je zavařili. Samozřejmě by bylo ideální dát co nejdříve gól. Toho by se chytili i diváci a ještě víc by nás podporovali.



Maltský soupeř má ve svém středu technické fotbalisty, může vám sedět víc, než kosovská Drita?

To bych neřekl. Máme informace od trenérů, mají vzadu urostlé stopery. Sice jsou to Brazilci, ale jsou to chasníci, co do toho umějí jít zostra. Ve středu pole mají zase hráče šikovné s balonem. Musíme do toho jít na sto procent. Náš cíl je jasný, postup.