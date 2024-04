Uplynulý týden mu střelecky jasně patřil. Vytáhlý forvard Tomáš Chorý se dvakrát trefil ve středečním semifinále MOL Cupu se Zlínem i v nedělním 30. kole FORTUNA:LIGY proti Teplicím. V obou případech tím pomohl plzeňské Viktorii ke snadné výhře 3:0.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý v ligovém utkání s Teplicemi (3:0). | Foto: Foto: Daniel Ulrich

„Samozřejmě je to hezké, užívám si to,“ usmíval se Tomáš Chorý po nedělním ligovém utkání. „Ale hlavně jsem rád, že se daří týmu. Postoupili jsme do finále poháru a i teď jsme to zvládli za tři body,“ doplnil 29letý fotbalista, který v Plzni nedávno prodloužil smlouvu až do léta 2027.

„Prožívám skvělé období, daří se týmu a tohle je pro mě další důležitý moment,“ prohlásil Chorý krátce po podpisu smlouvy. „Když mi Viktorka nabídla novou smlouvu, měl jsem jasno, líbí se tu mně i mojí rodině. Máme skvělé fanoušky, chodí plný stadion, a já jim chci i nadále dělat co nejvíce radosti,“ pokračoval rodák z Hané, který do Plzně přišel v roce 2018 z Olomouce.

Minulá sezona, v níž vstřelil 13 gólů byla z jeho pohledu střelecky nejúspěšnější. V té právě probíhající ji atakuje, v neděli zaokrouhlil počet ligových branek na deset, důležité góly střílel i v Konferenční lize.

Na podzim si řekl i o místo v národním týmu, kterému gólem do sítě Moldavska pomohl k postupu na Euru. Teď se rve o místo v konečné nominaci na šampionát.

V nedělním ligovém mači s Teplicemi prokázal i týmového ducha, když měl obrovskou radost z gólu, který vstřelil jeho parťák z útoku Matěj Vydra. Ten skóroval poprvé od loňského prosince.

„Strašně jsem mu to přál, když se začal balon vlnit v síti, byl jsem šťastný i za něho,“ potvrdil Chorý v pozápasovém rozhovoru. Vydra mu to pak oplatil, když si Chorý křikl, pustil mu míč a plzeňský forvard skóroval podruhé. „Máme to tak sečvičené, zkoušíme to i na tréninku. Jsem rád, že mě slyšel a pustil mi to,“ dodal 29letý útočník Viktorie Plzeň.

Kam až tahle dvojice dotáhne svůj tým?

Pomůže si Tomáš Chorý ligovými góly do nároďáku?