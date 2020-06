A dál ztrácejí ze druhého místa na vedoucí Slavii, s níž hrají zítra od 20.00 v pražském Edenu, šest bodů.

Ten váš gól po rohovém kopu. To byl nacvičený signál?

Nacvičený… Před zápasem jsme si říkali, že by bylo super, kdybychom udeřili ze standardky. Hrozili jsme z nich už předtím, několikrát se to tam odráželo, chyběl kousek. Já jsem se rozběhl na přední tyč, odpoutal se od Doležela, v první chvíli jsem si říkal, že to jen prodloužím za sebe. Ale byl jsem v dobré pozici, tak jsem to trkl na zadní tyč a spadlo to tam. Jsem moc šťastný.

Při gólově oslavě jste pak ukazoval srdce. Komu?

Před zápasem mi psala manželka, že je Den otců, takže bych jako správný táta měl dát gól. Tak jsem si na to vzpomněl, byl to vzkaz pro ni s dcerkou, určitě koukaly.

A taky jste dal zapomenout na pověst zlého muže. Vstřelil jste v této sezoně už pátou branky, ale také máte na kontě osm žlutých karet…

Nedá se nic dělat, ty karty dostávám. Mrzí mě to. Snažím se na sobě pracovat, aby jich bylo méně. Pokouším se to hodit za hlavu a nemyslet na to. Se svojí postavou nechci být tak agresivní, ale někdy se to stane a rozhodčí mě pak vykartují.

Jako tým teď máte v nohou náročný program. Pomáhá vám, že se můžete na hrotu prostřídat s Beauguelem?

Jasně. Ve středu v poháru začínal Bogy, já jsem pak nastoupil do druhé půle. Teď střídal v 55. minutě on mě. Já už jsem nemohl, byl jsem trochu indisponovaný a dál to nešlo. Program je teď náročný, ale pro všechny týmy stejný, na to se nebudeme vymlouvat. Únavu cítíme, ale vyspíme se z toho. Když se zápasy povedou, únava se vstřebává lépe.

Styl současného kouče Adriana Guľy se mi pro vás útočníky zdá hodně náročný. Souhlasíte?

(usměje se) Náročné to je, ale není to nic, co by se nedalo splnit. Každý trenér má svůj rukopis. A já si myslím, že nám to vyhovuje. A je jen na nás, abychom se ještě zlepšovali. Chceme být aktivní, presovat soupeře. Snažíme se plnit úkoly na sto procent. Proti Jablonci náš výkon sice nebyl optimální, ale důležité je, že jsme zápas zvládli a získali jsme další tři body.

Konečně už se hrálo s fanoušky, kotel pak po gólu vyvolával vaše jméno. To je příjemné, že?

Musím říct, že mě to hodně povzbudilo. A myslím, že nejen mě, ale i ostatní kluky. Taková podpora z publika vždycky pomůže, je to výborné. I díky tomu jsme se dostávali do šancí, jen chybělo více štěstí při zakončení, nebo to Vlasta Hrubý chytil. Mohli jsme rozhodnout už v prvním poločase.