V Plzni už jsou v prodeji vstupenky na oba pohárové zápasy fotbalistů Viktorie s chorvatským Dinamem Záhřeb. Ale ještě předtím čeká Viktorii ligové utkání v Liberci, hraje se v sobotu od 15 hodin.

Fotbalisté Viktorie Plzeň už se s Dinamem Záhřeb střetli v Evropské lize na jaře 2019, doma vyhráli 2:1, ale po porážce 0:3 v odvětě byli vyřazeni. Sektor pro hostující fanoušky na stadionu Maksimir byl slušně zaplněný. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

Pro fanoušky plzeňské Viktorie se naskýtá jedinečná možnost vyjet v hojném počtu podpořit svůj klub ve skupině C Konferenční ligy, kterou zatím vedou s plným bodovým ziskem. Ke třetímu utkání nastoupí svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve čtvrtek 26. října na hřišti Dinama Záhřeb.

„Věřím, že nás do Záhřebu vyrazí podpořit velké množství fanoušků. Jde o velmi důležitý zápas, jejich podporu určitě budeme potřebovat,“ vzkázal příznivcům na klubového webu záložník Lukáš Kalvach.

Astana. Moderní město s temnými zákoutími, kde je i mešita mezi mrakodrapy

Stejného soupeře pak viktoriáni přivítají o 14 dnů později v domácí Doosan Areně a je dost možné, že právě v těchto zápasech se bude rozhodovat o postupu do jarní vyřazovací části.

„V Astaně jsme vyhrália našim cílem bude udělat maximum pro úspěch i proti Dinamu Záhřeb. Skupinu máme dobře rozehranou, ale je potřeba to neustále potvrzovat. Znovu tedy platí, že se o to porveme,“ potvrdil brazilský obránce v plzeňských službách Cadu, že cílem týmu je postup ze skupiny. A teď stojí v cestě chorvatský šampion, zřejmě nejtěžší protivník ve skupině.

Zdroj: Youtube

Podpora fanoušků je třeba.

Utkání v Záhřebu je navíc reálně jediné snadno dosažitelné. V Astaně bylo zhruba dvacet fanoušků a také do kosovské Prištiny, kde budou hrát viktoriáni na konci listopadu s FC Ballkani, je cesta z Plzně poměrně složitá.

Zato do Záhřebu je to necelých osm hodin autem, řada fanouškovských skupin vypravuje autobusy, další se chystají na cestu vlakema ani letecké spojení není až tolik komplikované.

Kopic zajistil Viktorii výhru v Astaně a těší se, že přijede Jablonec

Možností, jak se dostat do hlavního města Chorvatska, je několik. Vstupenky na oba zápasy si lze zakoupit na Ticketpointu za severní věží plzeňské Doosan Areny. Otevírací doba je až do pátku od 9 do 17 hodin.

Tak neváhejte.