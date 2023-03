Letošní fotbalová sezona se teprve blíží do finiše, ale fanoušci plzeňské Viktorie už si budou moci brzy pořídit permanentní vstupenky na příští ročník 2023/2024.

Fanoušci plzeňské Viktorie brzy dostanou šanci zakoupit si permanentní vstupenky na příští sezonu. | Foto: Jindřich Schovanec

„Vážíme si každého fanouška, který nám chodí fandit a vyjadřuje nám podporu. Osobně říkám, že jsem byl rád, když i v zimních měsících, kdy bylo venku velmi chladno, navštěvovalo zápasy přes osm tisíc fanoušků,“ vyznal se generální ředitel klubu Adolf Šádek.

„Jsem si jistý, že v nadcházejících týdnech jich přijde ještě více. Ukazuje to, že máme skvělé příznivce a budu moc rád, když s námi půjdou i do nové sezony,“ přál si majitel plzeňské Viktorie.

Jako první dostanou již tradičně šanci stávající majitelé permanentek, pro ně prodej odstartuje už 6. dubna a potrvá téměř měsíc do 5. května, čtyři dny na to se spustí volný prodej.

Na podporu fanoušků se těší i samotní fotbalisté. „Po mém příchodu do Plzně byla má první zkušenost s viktoriánskými fanoušky při našem domácím zápase s Helsinkami. A ta atmosféra mě úplně pohltila, byla skvělá a přelila se do dalších podzimních zápasů. Právě fanoušci měli velký podíl na tom, jak jsme kvalifikaci zvládli. Dodnes z toho mám husí kůži a rád bych to zažil i v další sezoně,“ doplnil klubového šéfa 29letý forvard Jan Kliment.

Právě on loni v létě gólem do sítě ázerbájdžánského Karabachu před domácím publikem v Doosan Areně pomohl vystřelit postup do Ligy mistrů. A teď myslí, stejně jako fanoušci Viktorie Plzeň, na další účast v pohárové Evropě.

Pro majitele permanentek v sezoně 2023/2024 bude navíc nachystán bohatý benefitní program, který klub oproti předchozím letům ještě rozšířil o nové partnery a výhody. Bližší informace se fanoušci dozví v nejbližších dnech.