Dnes bude už v dresu plzeňské Viktorie usilovat o další postup do finále, v cestě stojí Teplice.

„Těším se hodně,“ odpověděl francouzský útočník Jean-David Beauguel v rozhovoru na klubovém webu.

„Jsem hodně motivovaný. Už jsem měl jednou možnost pohár vyhrát se Zlínem, takže vím, že je to krásný pocit. Člověk cítí tlak, ale v dobrém slova smyslu, prostě spíše nadšení. Všichni víme, co musíme udělat, abychom se dostali do finále,“ pokračoval 29letý rodák ze Štrasburku, jenž je ve FORTUNA:LIZE s 11 brankami nejlepším střelcem Viktorie. Z celé soutěže dal víc gólů jen slávista Kuchta.

V posledních třech zápasech ale vyšel Beauguel střelecky naprázdno. Neskóroval ani před týdnem při ligovém zápase v Teplicích, kde viktoriáni vyhráli 1:0.

„Nebyl to moc dobrý fotbal. Doufám, že doma to bude jiné, ne tolik soubojové,“ přál si plzeňský kanonýr.

„Doma jsme silnější, na jaře jsme tady prohráli jen s Libercem. Věřím, že domácí prostředí bude naše výhoda. Je tu lepší hřiště, můžeme hrát naši hru, cítím se zde prostě dobře. Musíme vyhrát a postoupit do finále!“ burcoval Beauguel i spoluhráče.

Vítězství v MOL Cupu totiž zaručuje také místo ve 3. předkole Evropské ligy.

„A to je velká motivace. Navíc Plzeň byla zvyklá získávat trofeje a je načase zase nějakou vybojovat. Další krok k tomu ale musíme udělat ve středu, kdy se chceme probojovat do finále MOL Cupu,“ je odhodlaný nejlepší střelec plzeňského celku v této sezoně. (zs, fcv)