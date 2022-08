„Teď to bude něco jiného. Pardubice posílily o kvalitní hráče a myslím si, že se dívali na náš zápas v Teplicích. To, že obhajujeme mistrovský titul, zvýší jejich motivaci nás porazit,“ řekl fotbalista Viktorie Plzeň Jan Sýkora.

Utkání 2. kola FORTUNA:LIGY Viktoria Plzeň – Pardubice se hraje v sobotu od 16 hodin v Plzni.

„Na zápas se těším o to víc, že je to první ligový domácí zápas této sezony. Doufám, že přijde hodně lidí, kteří nás poženou za třemi body. Věřím, že utkání zvládneme a dobře se připravíme na úterní odvetu s Tiraspolem,“ přál si Sýkora.

Z Evropy zpátky do ligy. Viktoria Plzeň vyzve Pardubice

Vzhledem k bodové ztrátě Plzně v Teplicích a ambicím Viktorie i Pardubic neberou domácí nic jiného než výhru. „Budeme chtít potvrdit domácí dominanci a zároveň pozvat fanoušky na úterní duel. Víme, že nás nečeká nic lehkého, protože přepínáníz evropských pohárů na českou scénu není úplně snadné, což se nám potvrdilov Teplicích. Takže budeme chtít zápas zvládnout a je asi jedno, jakým způsobem. Protože potřebujeme chytit začátek ligy,“ burcoval Jan Sýkora.

Pardubický obránce Tomáš Vlček potvrdil Sýkorova slova, že východočeské mužstvo sledovalo duel Plzně v Teplicích. „Teplice na ně nastoupily velice dobřea myslím, že to pro nás je ukazatel toho, jak by se na Viktorii dalo hrát. Samozřejmě druhou půli už jsme viděli, že Plzeň do toho šlápla, měla tam silné útočníky a sypala před branku spoustu centrů ze strany. To je pro nás varování, protože budou hrát podobně. My se na ten zápas ještě koukneme a budeme se snažit jejich slabiny využít. Neměli bychom se ale spoléhat na to, že Plzeňáci budou unavení z úterního utkání v Moldavsku,“ uvedl na klubovém webu Vlček.

Výhra nás nabije další energií, říká trenér Viktorie Bílek