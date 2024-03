/ROZHOVOR/ V lize se už blíží i ve svých 22 letech Lukáš Červ ke stovce startů, ale v evropských pohárech zatím ještě nenastoupil. Když hrála loni Slavia, odkud do Plzně v zimě přišel, na úvod skupiny Evropské ligy v Ženevě, už byl na hostování v Liberci. Teď by se mohl dočkat v dresu Viktorie.

Lukáš Červ při ligovém utkání v Pardubicích. | Foto: Foto: Daniel Ulrich

Pro vás to v Ženevě může být premiéra v pohárové Evropě, jaká jsou vaše očekávání?

Moc se těším. Je mi 22 let, mám už věk, že si můžu zápasy v Evropě užít. Hlavně doufám, že je zvládneme.



Do základu jste se v Plzni dostal poměrně rychle. Těší vás, že jste se prosadil i v nabité konkurenci?

Zápasy teď hraju, ale na pozici ve středu zálohy je nás víc. Zvlášť když bude teď několik těžkých zápasů v řadě. Hned v neděli máme v lize Spartu, pak je odveta se Ženevou. Právě kvůli tomu je nás ale v kádru hodně, abychom se protočili. Samozřejmě si ale vážím toho, že nastupuju v základu.

Čerpali jste i z podzimních zápasů Slavie, která Servette dvakrát porazila (2:0 venku a 4:0 doma)?

My jsme koukali spíš na jiné zápasy, ale trenéři viděli i ty se Slavií. Oba duely zvládla velmi dobře. Možná z nich na taktické poradě vypadnou věci, ze kterých bychom si mohli něco vzít. Klady i zápory soupeře známe a těch slabin věřím, že využijeme.



Jaký soupeř vás tedy čeká?

Servette je poctivý, běhavý tým, nic nevypustí. Do této fáze se dostali z Evropské ligy, ale postoupili teď přes bulharský Razgrad, takže musí být dobří. Ale já doufám, že jsme lepší.



Co bude tedy hlavní úkol do prvního zápasu v Ženevě?

Zvládnout ho. Přivézt si dobrý výsledek do odvety.



Dobrý výsledek do odvety znamená neprohrát?

Já chci vždycky vyhrát, ale tohle je dvojzápas. Doma nás poženou lidi, budeme ještě silnější. Ale ani v Ženevě nebudeme jen bránit, i když víme, že forma soupeře roste.