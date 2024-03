Fotbalisté Viktorie už se můžou těšit na čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s italským klubem AC Fiorentina, ale teď se jejich snaha upíná k ligovému utkání v Jablonci. Na tamním stadionu Střelnice se představí v neděli od 15 hodin.

Plzeňský záložník Pavel Šulc ve čtvrteční pohárové odvetě se švýcarským Servette Ženeva. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Zvlášť po čtvrtečním prodloužení to bude hodně nepříjemný zápas. Musíme se zamyslet, jak to poskládat. Máme i zraněné,“ připomněl trenér Koubek, že ztratil záložníka Valentu (koleno). Stoper Jemelka má naražená žebra. „Přihlédneme i ke zdravotnímu stavu,“ naznačil možné změny a šanci pro hráče, kteří nejsou na evropské soupisce.

Zajímavý zápas to bude především pro plzeňského záložníka Pavla Šulce, který v minulé sezoně v Jablonci hostoval. "Těším se, že zase potkám kluky," prohlásil nejlepší ligový střelec před nedávným utkáním MOL Cupu, který byl nakonec odložen až na 2. dubna.

Těší se i na čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, v němž se viktoriáni střetnou s italskou Fiorentinu. Soupeře, který hrál loni finále této soutěže v Praze, v němž podlehl anglickému West Hamu, respektují, ale zároveň doufají, že ho budou schopní potrápit.

„Čeká nás velký soupeř, velmi atraktivní,“ říkal nejlepší ligový střelec Pavel Šulc, přestože on si přál belgický klub Bruggy. „Bohužel to nevyšlo,“ doplnil mladík.

Na konfrontaci s italským fotbalem se však těší. „Bude to těžký zápas, ale věřím, že to může dopadnout dobře,“ pokračoval 23letý plzeňský záložník, který v této sezoně hodně těží ze spolupráce s vytáhlým forvardem Tomášem Chorým.

I on se na měření sil s momentálně osmým celkem Serie A těší. „Zvučných soupeřů bylo v osudí hodně. Pojedeme do Itálie, což je za mě krásné. Můžeme se těšit celá kabina i celé město, takže je to super,“ prohlásil 29letý útočník plzeňské Viktorie.

Přesto ho trochu mrzelo, že čtvrtfinálová série začíná v Plzni, kde se bude hrát ve čtvrtek 11. dubna od 18.45 hodin. Odveta je později ve stejném čase ve Fiorentině.

Zdroj: Youtube

„Vždycky jsem si říkal, že je lepší začínat venku. Uhrát solidní výsledek a doma to pak dotáhnout před skvělými fanoušky k postupu jako teď se Servette,“ připomněl Tomáš Chorý postup přes švýcarský klub ze Ženevy, který viktoriáni udolali po dvou bezbrankových remízách ve čtvrtek až po penaltovém rozstřelu v domácí Doosan Areně.

„Teď to bude naopak. Třeba si doma naženeme náskok a venku to pak potvrdíme,“ smál se útočník Viktorie.

Oba plzeňští fotbalisté se teď potkají na reprezentačním srazu s Antonínem Barákem, českým fotbalistou, který hájí právě barvy italské Fiorentiny.

Ale, že by nějak rozebírali očekávaný vzájemný souboj si Šulc nemyslí. „To nevím, ještě nikdy jsem se s ním nebavil. Uvidíme,“ usmál se mladý záložník v rozhovoru pro web Viktorie Plzeň.

To jeho zkušenější parťák Tomáš Chorý byl přece jen odvážnější. Možná i proto, že si s Barákem zahrál už na domácím Euru do 21 let v roce 2017. „Určitě se o tom pobavíme,“ uzavřel Chorý rozhovor pro klubový web.