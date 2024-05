/ROZHOVOR/ Byl to právě 26letý brazilský záložník Cadu, kdo první brankou už v desáté minutě nasměroval plzeňskou Viktorii za vítězstvím 3:0 nad Mladou Boleslaví na úvod finálové skupiny FORTUNA:LIGY.

Brazilský záložník v plzeňských službách Cadu se raduje ze vstřelené branky do sítě Mladé Boleslavi (3:0). | Foto: Daniel Ulrich

„Dobrý den,“ zahlásil pak brazilský záložník Cadu česky, když přišel po utkání mezi novináře. Na dotazy už pak odpovídal anglicky a popsal tak i svoji nezvyklou gólovou oslavu. „Patřila mojí ženě, která je těhotná. Brzy se nám narodí kluk, samozřejmě bych byl rád, kdyby se z něho jednou stal fotbalista. Ale kdo ví,“ pokračoval dobře naladěný Brazilec, kterého si loni v létě plzeňská Viktoria stáhla z hostování v Ostravě.

Očima kouče

„Cadu v posledních týdnech trošku znervózněl. Především proto, že se na levé straně perfektně prezentuje Cheick Souaré. Měl jsem s ním pohovor. Vysvětlil jsem mu, že není důvod k panice, že patří mezi hráče, na kterých to stavíme. Proti Boleslavi zareagoval velmi dobře dobře.“ Miroslav Koubek,

trenér Viktorie Plzeň

Mohl byste popsat gólovou trefu z vašeho pohledu?

Byla to kombinace s Čorem (Tomáš Chorý) a Pavlem Šulcem, které často pilujeme na tréninku. Pavel dal krásný pas do vápna a já jsem byl na správném místě. A pak už nebyl problém poslat balon do branky. (úsměv)



Kromě vstřeleného gólu jste si připsal i asistenci, byl to váš nejlepší výkon v dresu Plzně?

Asi ne úplně nejlepší, ale určitě jeden z těch lepších. Už před zápasem jsem si poměrně hodně věřil. Chtěl bych poděkovat klukům, že mě věřili a podporovali.

FOTO, VIDEO: Viktoria byla součástí Slavností svobody, přiletěl i vrtulník

Na gól čekal od 13. února, kdy jste doma zařídil výhru 1:0 nad Ostravou. Ulevilo se vám, když to tam konečně padlo?

Jasně, opravdu dlouho jsem na gól čekal. Ale makal jsem poctivě každý den, na tréninku jsem jel furt naplno. Jsem rád, že to tam padlo.

Zvedne vám to sebevědomí i vzhledem k červené kartě, kterou jste dostal v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy ve Florencii?

Je pravda, že potom jsem byl malinko dole. Ale realizační tým i spoluhráči mě podpořili. Teď jsem jim to trochu vrátil.

FOTO: Zase výhra 3:0. Těší nás to, usmál se trenér fotbalistů Viktorie

Kromě ligové nadstavby vás do konce sezony čeká ještě finále MOL Cupu se Spartou. Je to i pro vás motivace, získat s Plzní pohár?

Nejen pro mě, ale pro všechny v klubu. V lize už je skoro nedosažitelné posunout se výš, ale společně s fanoušky cítíme velkou motivaci vyhrát pohár.

Co by pro vás osobně znamenal zisk trofeje?

V profesionálním fotbale jsem s Pardubicemi vyhrál druhou ligu, ale tohle je samozřejmě úplně něco jiného. Byla by to moje první velká trofej v České republice. I proto se na finále moc těším.

