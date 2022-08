Teprve v nastaveném čase se hlavou po rohu Čermáka prosadil hlavou Mosquera. Už předtím dostal míč do sítě Chorý, ale bylo to rukou, a tak platit nemohl.

„Jsme rádi, že jsme to tam dotlačili, i když dneska to bylo v úplně poslední minutě. Ale myslím, že jsme si to zasloužili. Byli jsme aktivnější, šli jsme za vítězstvím. Hráli jsme dobře, kombinovali jsme, ale v poslední době, když jdeme do zakončení, neproměňujeme. Na tom musíme zapracovat,“ zhodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek, který tentokrát udělal v sestavě několik změn.

Jedna byla vynucená, protože vyšetření odhalilo ve svalu útočníka Klimenta prasklinu a bude tři až čtyři týdny mimo hru. „Sáhli jsme do sestavy, protože máme náročný program. Hráli ti, co zatím tolik nenastupovali. Neodvedli špatný výkon, ale docházely jim síly,“ vysvětloval trenér Viktorie, proč sáhl brzy po přestávce hned ke trojnásobnému střídání, které se vyplatilo.

„Tady vidíte, jak je někdy fotbal krutý. Vypadalo to, že to bude remízové utkání. Když dostanete gól v nastavení, vždycky to bolí,“ byl o poznání smutnější českobudějovický trenér Jozef Weber. „Pracovali jsme v defenzivě dobře. Ale čekal jsem, že budeme zlobit víc dopředu. Deset, patnáct minut druhé půle bylo dobrých, ale pak dala Plzeň do hry kvalitu a zatlačila nás,“ doplnil kouč Dynama.

Už ve druhé minutě donutili viktoriáni aktivitou Dynamo k chybě v rozehrávce a Pilař střílel nad. Ve 23. minutě pak na nabídku Jirky z pravé strany před brankou nedosáhl nikdo ze spoluhráčů a byl z toho jen roh. První brankářský zákrok si tak připsal plzeňský gólman Staněk, když ve 31. minutě ukryl v rukavicích střelu Hellebranda zdálky. Na druhé straně se tlačili do zakončení Sýkora s Pilařem, jenže defenzivu domácích nepropálil.

Ve 36. fauloval Tijani unikajícího Čmelíka a po trestném kopu střílel nad Boukal. Vzápětí se dral do zakončení plzeňský záložník Jirka, ale opět z toho byl jen roh. Největší šanci první půle měl nakonec v 41. minutě Bassey, jenž se po nabídce Holíka v šestnáctce obtočil kolem Králika, ale na poslední chvíli mu do střely skočil druhý stoper Havel. V poslední minutě pak nezakončil svůj výpad do šestnáctky Bucha, i když je třeba říct, že byl hodně tísněný.

Po přestávce převzali iniciativu domácí, Potočný hlavičkoval v 51. minutě po centru Havla vedle. Tři minuty na to byli blízko brance domácí po dlouhém autu Čoliče, jenže Sladký z půl metru orazítkoval tyč. Plzeňského kouče Bílka to vybudilo k trojnásobnému střídání, na hřiště přišly ofenzivní opory Kopic, Mosquera a Chorý.

Nejprve po hodině hry pálil Jemelka zpoza šestnáctky svojí slabší pravačkou do gólmana, který vyrazil na roh, po němž Chorý mířil hlavou těsně vedle. Budějovický brankář Janáček zneškodnil i Buchovu dělovku v 75. minutě. Pak už se viktoriáni radovali, ale Chorého gól byl rukou, a tak nemohl platit. „Byla to ruka, je tady video, nemá cenu nic skrývat,“ okomentoval to pak plzeňský útočník Tomáš Chorý v televizním rozhovoru.

A tak mohla plzeňská radost naplno propuknout až v nastaveném čase, když si na rohový kop Čermáka naskočil Mosquera a svoji hlavičku poslal přesně tyči – 0:1. České Budějovice tak čekají na vítězství nad Plzní už 22 zápasů.

Dynamo České Budějovice – Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 90.+4. Mosquera. Rozhodčí: Hocek – Nádvorník, Machač. ŽK: Hellebrand, Králik, Zajíc – Tijani, Bucha, Mosquera. Diváci: 4893.

Č. Budějovice: Janáček – L. Havel, Králik, Broukal – Sladký, Penner (46. Zajíc), Hora, Čolić – Čmelík (83. Matoušek), Potočný (68. Grič), Hellebrand (62. Čavoš).

Viktoria Plzeň: Staněk – Holík (68. M. Havel), Hejda, Tijani, Jemelka – Kalvach, Bucha – Jirka (56. Kopic), Sýkora (84. Čermák), Pilař (56. Mosquera) – Bassey (56. Chorý).