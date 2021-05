„Zasloužené vítězství domácích. Gratuluju jim nejen k němu, ale i k titulu,“ hlesl pouze při hodnocení zápasu slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa. A pak už čelil otázkám novinářů.

Na pražskou Slavii tak nevyzrál ani při čtvrtém pokusu na lavičce Viktorie. V prvním zápase po loňském zápase v Edenu uhrál bezbrankovou. Pak přišla porážka 0:1 v nadstavbě, po níž sešívaní slavili titul a stejný výsledek měl den před Vánoci i první vzájemný zápas této sezony. Teď tedy přišel debakl 1:5.

Zápas vypadal od začátku jednoznačně. Je opravdu mezi oběma týmy až tak propastný rozdíl?

Dneska ano. Domácí hráli v obrovské euforii, bylo vidět, že jsou v pohodě a to se projevilo i ve výsledku. Bohužel jsme k tomu přispěli i my pasivní hrou, hlavně v úvodu zápasu. Tím jsme dostali domácí do ještě větší euforie.

Zdálo se, že jste nestačili rychlostně a běžecky celkově. Napovídá to něco o skladbě kádru?

Potřebujete takovou konfrontaci, aby nám to dalo obraz o naší hře. Musíme si to vyhodnotit. Myslím, že to byla dneska znásobené tím, že hrála Slavia doma, je v obrovské pohodě. Na podzim v Plzni až takový rozdíl nebyl. Je potřeba se na to podívat s odstupem času.

Když máme najít aspoň nějaké pozitivu, udělal vám radost brankář Staněk, který sice pětkrát inkasoval, ale dalším brankám zabránil?

Jasně, Jindra měl skvělé zákroky. Potvrdil, že je na čáře silný. Podal statečný výkon. Naopak jsme čekal, že budeme produktivnější, ale stejně by asi neznamenalo, že bychom vývoj otočili nebo i zremizovali.

Co tahle porážka udělá s psychikou mančaftu? Zdálo se, že se zvedáte. Předtím jste čtrnáct zápasů v řadě neprohráli, tohle musí být rána?

Máme za sebou náročné období, progres byl vidět, to je citelné. Ale při konfrontaci s top levelem Slavie, která byla ve čtvrtfinále Evropské ligy, to nestačilo. I když to bylo dneska bolestivé, je to pro nás velmi podstatné.