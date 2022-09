Co s vámi udělalo, když jste se dozvěděl, že budete v základní sestavě?

Byl jsem rád, ono je lepší být hozený do vody, než na něco čekat. Nemáte nad čím přemýšlet, jdete do toho. Nervozitu nemívám, na každý zápas se těším.

Jak hektický byl první den v Plzni?

Hned dopoledne bylo focení, potom rozhovory a další mediální povinnosti. Pak jsme seděli s trenéry a probírali různé věci, taktiku. Bylo toho hodně. Určitě se dá spousta věcí zlepšit, ale snad se to povedlo. Důležité je vítězství.

Můžete být konkrétnější, co přesně se dá zlepšit?

Vždycky je co zlepšit. (úsměv) Bylo tam pár ztracených míčů, napadání asi taky mohlo být občas lepší. Ale to si řekneme asi spíš s trenéry.

Dá se už takhle po jednom zápase říct, jestli vám styl Plzně sedí? Přece jen jste byl zvyklý hrát spíš zleva, tady jste nastoupil pod hrotem…

Myslím, že v dost věcech je to podobné jako v Hradci. Není to pro mě žádná velká změna. I na podhrotu už jsem nastupoval. Je mi v podstatě jedno, jestli hraju zleva, uprostřed nebo zprava. Kde mě trenéři budou potřebovat, budu hrát. Hlavně , že budu na hřišti.

O vašem přestupu z Hradce se mluvilo dlouho, jste rád, že už máte jasno?

Jsem hlavně rád, že to dopadlo takhle, že jsem v Plzni. Už po prvním dnu vidím, jak obrovský rozdíl to je oproti Hradci. Ve všem, posunul jsem se zase o krok dál. A jen věřím, že se nám bude dařit.

Proč jste zvolil na dres číslo 88?

Protože osmička je v Plzni vyřazená po Davidovi Limberském, takže jsem si ještě jednu přidal. (úsměv)

Ještě nedávno jste hrál druhou ligu proti Vlašimi a úterý poletíte na Ligu mistrů do Barcelony. Stíháte si uvědomit, jak se mění vaše kariéra?

Je to rychlé, uvědomuju si to. Jako malý jsem měl dva sny – dostat se do reprezentace, což se mi na posledním srazu povedlo. A teď je tady Liga mistrů. Můžu jen poděkovat klukům, kteří to pro Viktorku vybojovali. Je to jejich zásluha, já se jim to teď pokusím nějak na hřišti vrátit. Jsem rád, že u toho můžu být.

Umíte si vůbec představit, co vás Camp Nou čeká? Jak silná je Barcelona?

Myslím, že to bude hodně běhání bez balonu. Ale i takové zápasy se dají vyhrát, proč to vzdávat.