Úspěšná bilance a fakt, že to Plzni proti klokanům jde, nemůžou být na škodu v sobotním utkání 16. kola fotbalové FORTUNA:LIGY. Viktoria totiž nevyhrála tři ligová utkání v řadě a v tabulce klesla z prvního na třetí místo. Zápas domácí Viktorie Plzeň s Bohemians Praha začíná v 18 hodin (O2TV) za omezeného počtu diváků.

Viktoriáni mají velké odhodlání vrátit se na vítěznou vlnu. „Na Slavii byl zápas hodně probíraný, tam jsou také důvody jasné, s Olomoucí jsme pak nedokázali proměnit šance, ačkoli zápas nebyl úplně špatný. V Ostravě jsme vedli 2:0, nakonec jsme získali jen bod. Zápasy jsme si zhodnotili a doufám, že jsme si všichni uvědomili, kde byly chyby. Teď nás čeká zápas s Bohemkou, který chceme všichni vyhrát,“ řekl asistent trenéra Viktorie Plzeň Pavel Horváth.

Viktorii se vracejí hříšníci. Střední obránci Luděk Pernica (po dvouzápasovém trestu za červenou kartu na Slavii), Filip Kaša (trest na jedno utkání kvůli červené kartě proti Olomouci) a defenzivní záložník Lukáš Kalvach, který pykal jeden duel za čtyři nasbírané karty. „Je pravda, že zápas v Ostravě byl z hlediska absencí velmi specifický. Spousta hráčů chyběla kvůli karetním trestům, někteří byli třeba lehce načatí kvůli zraněním, to nebylo úplně ideální. Přečkali jsme to a teď se kluci vrací. Určitě se někdo z nich objeví v sestavě a věříme tomu, že můžeme být úspěšní,“ naznačil Horváth.

Viktoria otočila zápas na Bohemians ve druhé půli. Vítězný gól vstřelil Káčer

Minulou sobotu na Baníku zaskakoval na postu stopera útočník Tomáš Chorý.

Zatímco Plzeň je třetí, Bohemians jsou jedenáctí. Viktoria a Bohemians se už v této sezoně utkali. V Praze vyhrála Plzeň 2:1 brankami Jeana-Davida Beauguela z penalty a Miroslava Káčera.

„V Ďolíčku je specifické prostředí. Bohemka venku je trochu jiné mužstvo. Nicméně jde o tým, který dovede měnit rozestavení ze tří obránců na čtyři. Umí hrát na dva i na tři útočníky. Jde o zajímavě složené mužstvo. Je to nevyzpytatelný soupeř. My se budeme snažit, aby se soupeři zápas nevyvedl, my byli lepší a vyhráli jsme,“ uzavřel Pavel Horváth.

Na fotbal pouze permanentkáři

Kvůli vládnímu nařízení může na sportovní utkání pouze tisíc diváků. Viktoria Plzeň se proto rozhodla, že na dnešní zápas proti Bohemians Praha upřednostní permanentkáře. Na klasickou permanentku se však na utkání nedostanou, musí si pořídit speciální vstupenku oproti permanentní (na stejné místo) od pátečních 13.00 hodin na pokladnách za severní věží Doosan Areny či online na permanentka.com, kam je nutné se přihlásit (návod je na webu fcviktoria.cz). Stále zůstává platné prokázání bezinfekčnosti u vstupu (pravidla rovněž na webu klubu). Fanoušci, kteří si koupili vstupenky ve volném prodeji, dostanou své peníze zpět do středy 8. prosince. Vrácení musí proběhnout na místě, kde byla vstupenka koupena. Pro dárce krve, kteří obdrželi dvě vstupenky jako dárek, se platnost lístků přesouvá na některý z budoucích zápasů.