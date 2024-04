Fotbalisté Viktorie Plzeň zakončí základní část FORTUNA:LIGY v neděli v domácí Doosan Areně od 15 hodin proti Teplicím. Ale Plzní hýbe jiné téma, jestli trenér Koubek opravdu kývne na nabídku pokračovat…¶

Plzeňský kouč Miroslav Koubek při pohárovém semifinále se Zlínem. | Foto: Daniel Ulrich

Víc než blížící se konec FORTUNA:LIGY, v níž viktoriány těžko někdo sesadí z třetího místa a cesta výš tabulkou je stejně trnitá, tak v Plzni všechny zajímá finále MOL Cupu se Spartou. Ale ještě předtím by mělo padnout rozhodnutí, zda u týmu bude pokračovat jako trenér Miroslav Koubek.

Podle informací Deníku dostal 72letý kouč od vedení nabídku na prodloužení smlouvy o rok a teď je vše na něm. Dokonce už má být rozhodnutý, že jí přijme, jen podpis na smlouvě chybí.

O tom, že si zkušený lodivod pokračování v dobře rozdělané práci zaslouží příliš mnoho lidí nepochybuje.

I samotný kouč naznačuje ve svých prohlášeních, že ho práce v Plzni baví. „Mám tady skvělé asistenty. Nejlepší, co jsem kdy měl,“ vyzdvihl trenér Koubek po vítězství 1:0 nad Slavií práci Jana Trousila, Marka Bakoše, Zdeňka Bečky, ale i kondičního kouče Martina Kastnera.

A co je nejdůležitější, jeho práce přináší výsledky a daří se zapojovat mladé hráče. V létě to byly navrátilci z hostování Šulc, Hranáč nebo Cadu, z Vyškova přišel Dweh a předtím v zimě ještě gólman Jedlička, Červ a do zranění i Valenta. Projevují se i Souaré a Metsoko, další hráči z Vyškova.

Zdroj: Youtube

Výsledkem toho všeho byla spanilá jízda do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, kde Viktorii vyřadila italská Fiorentina až po prodloužení a to i díky domu, že v odvetě hráli Plzeňští dlouho bez vyloučeného Cadua.

Další úspěch přidal trenér Koubek teď ve středu, když se svými svěřenci postoupil do finále tuzemského poháru MOL Cup proti Spartě. Hrát se bude 22. května od 18 hodin v plzeňské Doosan Aréně.

Bez ohledu na to, jak finálový zápas dopadne, má plzeňská Viktoria téměř jisté 3. předkolo Evropské ligy. Stačí, aby udržela třetí místo ve FORTUNA:LIZE, v níž má šest kol před koncem náskok 15 bodů na čtvrtý ostravský Baník.

„Čistě matematicky třetí místo ještě nemáme, ale v mých očích už na 99 procent jo. Věřím, že ještě nějaké body uděláme. Proč ne hned v neděli doma s Teplicemi,“ prohlásil trenér Miroslav Koubek po středečním vítězství nad Zlínem (3:0) v semifinále MOL Cupu.

„Teplice však hrají dobře, nepříjemně. Bude to houževnatý soupeř s dobrými fotbalisty do ofenzívy,“ varoval zkušený kouč Viktoriea jistě si vybavil letní porážku 0:1 na teplických Stínadlech, po níž překopal herní systém svého celku.

Ten vedl i ke spanilé jízdě Konferenční ligou. A v neděli mohou viktoriáni proti Teplicím potvrdit svoji účast v bojích o Evropskou ligu. „To je samozřejmě lepší soutěž,“ usmál se Koubek.

Bude právě on i nadále velet lavičce plzeňské Viktorie?

Vše nasvědčuje tomu, že ano. Tenhle příběh nekončí…