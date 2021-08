Teď už je zase připravený nastoupit. „Moc se na tenhle zápas těším,“ pronesl Bucha.

Vnímáte, že (ne)postup přes CSKA Sofia může ovlivnit i další směřování klubu?

Všichni víme, jak je to pro klub důležité. Doufám, že jsme dobře připravení. Já osobně se na tenhle dvojzápas velmi těším. A věřím, že to s kluky zvládneme a povede se nám postoupit do základní skupiny Evropské konferenční ligy.

Také soupeř klade velký důraz na boje v pohárové Evropě, v bulharské lize si odkládá zápasy. Nebojíte se, že bude mít víc sil?

Myslím, že jsme měli kvalitní přípravu. Fyzicky jsme na tom dobře, zápasů zatím nebylo až tolik. Jsme schopní soupeře přeběhat a porazit.

Určitě už jste hru CSKA Sofia sledovali na videu. Co byste na jeho adresu řekl? Máte nějakou zkušenost s bulharským fotbalem?

No moc jich není. Jen si vzpomínám, že jsme s Viktorkou hráli v zimě na soustředění právě proti CSKA Sofia. Ale moc si ten zápas nevybavuju, jen výsledek.

A k soupeři…

Už jsme měli video, informace máme, takticky jsme připravení. Víme, kde jsou silné a slabé stránky soupeře, na koho z jejich týmu dát pozor.

Po zápasech s CSKA Sofia odejde Adriel Ba Loua, nenarušilo to vztahy v kabině?

Nevidím v tom nic neobvyklého, je to přestup hráče. Bali je kvalitní hráč, věřím, že nám ještě pomůže.

Není pro vás nevýhoda, že budete končit v Bulharsku, kde bývá pořádný kotel?

Já tyhle věci moc neřeším. I když musím uznat, že minule proti TNS se nám hodilo, že končíme doma. I za podpory našich skvělých fanoušků jsme dohnali ztrátu. Ale teď se začíná od nuly. Věřím, že se nám první utkání povede.

V CSKA Sofia začínal i Stoičkov

CSKA Sofia je historicky nejslavnější bulharský fotbalový klub. Svoji hvězdnou kariéru, která vrcholila ve slavné Barceloně, tady začínal i nejznámější fotbalista země Christo Stoičkov. Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy v roce 1994 získal ještě předtím, než vyrazil do Španělska, s mateřským klubem třikrát bulharskou ligu. Titulů má CSKA celkem 31, ale poslední se datuje do roku 2008.

Na další triumf tak čeká dlouhých 13 let, především proto, že v poslední dekádě v Bulharsku vládne Ludogorec Razgrad.

Letos je CSKA Sofia v lize po čtyřech kolech až na 9. místě, ale odehrál jediný zápas, porazil 4:2 doma CSKA 1948 Sofia. Klub, který vznikl kvůli při mezi členy vedení ohledně dluhů původního CSKA a administrativnímu sešupu do třetí ligy v roce 2016. Další tři ligové zápasy si odložil, před sezonou prohrál 0:4 v Superpoháru s Ludogorcem. (zs)