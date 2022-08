„Pro nás je to hrozně cenné vítězství, jsme za to rádi,“ vyprávěl pak 24letý záložník Pavel Bucha novinářům v tiskovém středisku českobudějovického stadionu.

Věřil jste do poslední chvíle, že ta kýžená branka přijde? Zvlášť když předtím jeden gól rozhodčí Tomáši Chorému neuznali a bylo po euforii…

Zrovna ten neuznaný gól nás moc nezasáhl, protože hned po chvilce jsme věděli, že byl rukou a platit nebude. Nebyla to taková rána, jako kdyby to bylo po jiném zásahu VAR, třeba při ofsajdu. Samozřejmě, že jsem věřil, na tom to máme založené. A už několikrát se nám to vyplatilo, že jsme rozhodli v závěru.

Ukázala se vaše mentální síla?

Jo, jak už jsem říkal, že to na tom máme založené… Znova se to potvrdilo. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. (úsměv)

Bylo těžké jít do zápasu krátce po euforii z postupu do Ligy mistrů?

Myslím, že to bylo v pohodě. Důležité bylo co nejrychleji zregenerovat, dát se do pohody, abychom mohli dobře běhat a kombinovat.

Takže nebyl problém přepnou na „obyčejný“ ligový zápas?

Ne, my dobře víme, že do Evropy jsme se dostali díky vítězství v české lize, takže v ní budeme chtít znovu uspět.

Byly to nervy. Vítězství Viktorie trefil hlavou v nastaveném čase Mosquera

Jak jste na tom v náročném programu se silami? Máte za sebou už jedenáct soutěžních utkání, ve středu vás čeká doma vložené kolo se Slováckem…Teď se přiznám, že se necítím úplně dobře. Hned po zápase to bývá nejhorší. Důležité je pořádně se vyspat a využít maximálně čas na regeneraci a dobře jíst. Tělo si na tenhle program brzy zvykne a půjde to

Ale přes měsíc vám bude chybět Jan Kliment. Je to nepříjemnost?

Je to velká ztráta. Honza měl skvělou formu, bylo znát, když byl na hřišti a padalo mu to tam. Ale na druhou stranu máme dost útočníků, přišel Fortune Bassey, který hrál dneska poprvé od začátku. Věřím, že se do toho časem dostane a bude také platný. Snad tu chvíli bez Honzy přečkáme a pak budeme zase silnější.

V Českých Budějovicích bylo v hledišti i poměrně hodně plzeňských fanoušků. Pomohlo vám i tohle?

Jo, bylo to skvělé. Už posledně, když jsme hráli v Českých Budějovicích, přijelo z Plzně hodně lidí. Pamatuju si to, vždycky nám to pomůže a jsme za to rádi.