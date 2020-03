Nejlepším hráčem měsíce února byl v anketě novinářů a fanoušků, kterou vyhlašuje Ligová fotbalová asociace (LFA), zvolen 22letý mladík Pavel Bucha.

Mezi trenéry získal nejvíc hlasů Adrian Guľa, jenž po lednovém příchodu na plzeňskou lavičku v české nejvyšší soutěži s Viktorií zatím stoprocentní.

Předčil tak v hlasování i dva konkurenty – karvinského Juraje Jarábka a Luboše Kozla z Baníku Ostrava.

Bucha zase soupeřil s klubovým spoluhráčem francouzským útočníkem Jean-David Beauguelem, a karvinským gólmanem Petrem Bolkem, který před časem také hájil branku plzeňské Viktorie.

V Buchův prospěch rozhodlo zřejmě zejména to, že se blýskl hattrickem v domácím zápase proti Příbrami (4:0). V dalších dvou únorových zápasech si připsal po jedné asistenci.

Bucha je hráčem Plzně od léta 2018, na podzim hostoval v Mladé Boleslavi, ale teď už válí v modročerveném dresu.

„Když jsem přišel do Plzně jako takový malý klouček mezi ty vlčáky do kabiny, nebylo to úplně jednoduché,“ vyprávěl v rozhovoru pro klubový bulletin před posledním ligovým zápasem s Českými Budějovicemi (1:0).

„V kabině je ale skvělá atmosféra. S klukama je sranda. Na každém je vidět, že je tady rád,“ doplnil Pavel Bucha, který v úterý oslavil teprve 22. narozeniny.

Už před triumfem v anketě LFA ho zvolili hráčem měsíce února i fanoušci plzeňské Viktorie.

„Jejich podpora je úplně neskutečná. Ani jsem nečekal, že bude tak veliká. Jsem za to rád. Člověk se pak hned cítí na hřišti lépe,“ dodal Bucha.

Těšil se na zápas na Spartě i doma proti Mladé Boleslavi, ale nouzové opatření vlády kvůli hrozbě šíření koronaviru vystavilo ligovému fotbalu na nějaký čas stopku. Tedy prozatím

Uvidíme, kdy si rodák z Mělníka, jenž začínal s fotbalem v Kralupech nad Vltavou a přes Neratovice se dostal do pražské Slavie, odkud přestoupil do Plzně, připíše další ligový start.