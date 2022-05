Hruškovi totiž v červnu končí smlouva. „Na jejím prodloužení jsme se nedomluvili. Aleš má stále chuť chytat první ligu, a tak se naše cesty po pěti letech rozchází. Tímto bych mu chtěl poděkovat za vše, co pro klub odvedl a popřát mu mnoho štěstí a úspěchů jak ve fotbalovém, tak i osobním životě. Jsem si jistý, že Aleše čeká ještě hodně odchytaných prvoligových utkání, kvalitu na to rozhodně má,“ doplnil Adolf Šádek.

O dalším působišti zatím nemá Aleš Hruška jasno, momentálně si hledá nové angažmá.

Do Plzně přišel před pěti lety při zranění dlouholeté opory Matúše Kozáčika, který mu v posledních letech dělal trenéra gólmanů. „Aleš byl vždy obrovský profesionál, který se maximálně koncentruje na každý trénink i zápas. Byla radost s ním spolupracovat ať už coby kolegou brankářem či později z trenérského pohledu,“ bude na něho vzpomínat Matúš Kozáčik vzpomínat v dobrém.

V plzeňské Viktorii odchytal Aleš Hruška 123 zápasů, v nichž si zapsal 43 čistých kont. Na konci právě končící sezony si připsal i svůj druhý ligový titul. Zasáhl v ní do šesti ligových zápasů, odchytal i všechna předkola Evropské konferenční ligy, kde skvělým výkonem v penaltovém rozstřelu pomohl vyřadit například velšský The New Saints. V paměti fanoušků jistě zůstane i jeho skvělý výkon ve dvojzápase s kyperskou Larnakou, kde se skvělými zákroky zasloužil o postup do základní skupiny Evropské ligy.