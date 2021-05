Zatímco minule brala jeho Viktoria alespoň bod za remízu 3:3, z Letné odjížděla s prázdnou, přestože dlouho vedla. Nakonec prohrála 1:3.

„Bohužel, Sparta potvrdila svoji kvalitu,“ uznal pak plzeňský kapitán, který fotbalově vyrůstal do televizních kamer. „My zkoušíme nový systém se třemi stopery. Musíme ještě zapracovat na detailech a věříme, že to příště bude lepší,“ doplnil Jakub Brabec pro klubový web.

Střelecky jste se prosadil ve druhém zápase po sobě. Jak se ta situace z vašeho pohledu seběhla?

Já většinou, když dám gól, tak nějak takhle, že to ke mně spadne a nemám čas přemýšlet. Teď jsem na to měl dokonce dva pokusy, napodruhé se to dostalo do sítě.

Zase jste dali gól po rohovém kopu, zlepšili jste aspoň tohle?

My jsme v sezoně kopali strašně moc rohů a nebyli jsme vůbec úspěšní, takže jsem rád, že v posledních utkáních to vychází a aspoň trošku jsme si tím pomohli.

Nesl už tenhle gól rukopis nových trenérů? Byla to nacvičená standardní situace?

Nóó, nacvičená. Snažili jsem se s Horvim (Pavel Horváth) a Baky (Marek Bakoš) něco vymyslet. Já na to měl dva pokus, ten druhý vyšel.

Ale body nakonec nepřinesl, prohráli jste 1:3. Co bylo z vaší špatně?

Sparta potvrdila svoji kvalitu, dominovala celé utkání. Hodinu se nám dařilo jejich útoky zachytávat, ale pak jsme to jednou propadli ve vápně, nezajistili jsme to a Hložan (Hložek) tam byl sám s Kašou.

Nový trenér Bílek zvolil rozestavení se třemi stopery, byla to pro vás velká změna?

Myslím, že všichni už máme něco odkopáni a tenhle systém. Musíme si zvyknout a spoustu věcí doladit. Trenér na to měl dva dny, my jsme dělali, co se dalo. Věřím, že na tom ještě zapracujeme a budeme se dostávat víc do hry než se nám povedlo na Spartě, abychom byli nebezpeční i v ofenzivě.

Je to víc o komunikaci?

To samozřejmě. Ale myslím, že nám vyhovujeme, že se víc zajišťujeme, soupeř má méně prostoru. Sparta se do nás hodinu těžko dostávala, ale bohužel to nevydrželo tak dlouho, jak bychom si přáli.