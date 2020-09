Ale současný kapitán Jakub Brabec má nedávnou zkušenost z utkání právě proti SønderjyskE Fodbold, které čeká tým kouče Adriana Guľy ve 3. předkole Evropské ligy.

Bylo to při jediné účasti dánského celku v pohárové Evropě. V kvalifikaci EL sice přešel SønderjyskE přes dva soupeře, ale pak mu vystavila stopku pražská Sparta, kterou spasil právě Brabec.

„Pro mě to byl tehdy hodně zvláštní zápas. Nehrál jsem, protože jsem jednal o přestupu do Belgie. Hned po tom utkání jsem odešel,“ zavzpomínal teď Brabec na reprezentačním srazu.

Na hřiště ho nakonec přece jen trenér Zdeněk Ščasný poslal, když střídal v 85. minutě ruského obránce Vjačaslava Karavajeva.

„Byl to můj legendární gól, po několika vteřinách na hřišti. Rád na to vzpomínám,“ vybavil si Jakub Brabec, jak Spartě ještě před přestupem do Genku zajistil hlavičkou postup do základní skupiny Evropské ligy.

Sparta si tehdy přivezla z Dánska nadějnou bezbrankovou remízu. Jenže v domácí odvetě po dvou chybách prohrávala 0:2. Ještě do poločasu však Lafata hlavou snížil a v 69. minutě Šural vyrovnal. Jenže i za stavu 2:2 stále postupoval dánský tým.

Do konce zápasu už zbývalo jen pár minut, když se trenér Ščasný odhodlal k poslednímu střídání. A stoper Brabec vtrhl ze středu hřiště přímo do šestnáctky soupeře, kde si našel dlouhý aut spoluhráče Frýdka, a vstřelil postupový gól. Teď tedy reprezentačního stopera čeká další střet se SønderjyskE.

„Jsem rád, že nám los přál a hrajeme doma. Uvidíme, ve hře je hodně a v Evropě si máme co vracet,“ je si vědom plzeňský kapitán.

Hrát se bude v Doosan areně 24. září od 19 hodin, přenos vysílá ČT Sport.