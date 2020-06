„Je to škoda. Když se ohlížím zpětně, tak jsme na podzim promarnili pár zápasů, kdy jsme ztráceli proti slabším týmům a to se nám asi vymstilo,“ říkal stoper Jakub Brabec.

A připomněl, ře vedoucí Slavii se nepodařilo jeho týmu porazit v sezoně ani jednou ze tří zápasů. Na podzim prohráli viktoriáni doma 0:1 a po nedávné bezbrankové remíze na závěr základní části teď stejným poměrem prohráli i v Edenu. „To asi také rozhodlo o titulu, my jsme ty důležité zápasy nezvládli,“ doplnil s tím, že ho to samozřejmě mrzí, že dovolil Slavii slavit už tři kole před koncem. „Chtěli jsme mít naději do poslední chvíle, ale ani to se nám bohužel nepovedlo.“

Potěší aspoň to, že jste na jaře stáhli náskok Slavie a vrátili se do hry o titul?

Určitý pokrok jsme udělali, to je jednoznačné. Teď v tom musíme pokračovat dál, abychom navázali na ta lepší utkání, která jsme měli. Ani dneska si nemyslím, že by to bylo z naší strany špatné.

Co podle vás zápas v Edenu rozhodlo?

Za celých 90 minut jsme se nedostali do žádné vyložené šance, soupeř nás k ničemu nepustil. Ani Slavia toho sice moc neměla, bylo to taktické utkání, ale ten gól dala.

Mohla se na vás projevit únava z náročného programu?

O únavě bych vůbec nechtěl mluvit. Bylo to jasně dané, věděli jsme, do čeho jdeme. Naopak si myslím, že jsme si ten rychlý sled zápasů užívali, jak se nám dařilo. Všichni jsme si malinko plnili sen, aspoň trošku jsme se cítili jako v Anglii. (trpký úsměv)

Bude těžké hledat motivaci do zbývajících tří zápasů, které už nemůžou nic změnit na vašem druhém místě?

Teď hned po zápase jsme smutní. Ale uvidíme, vždycky jde o tři body. Třeba už to bude příprava na další sezonu.