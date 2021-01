„Je to báječné, splněný sen. Navíc jsme vyhráli, takže samá pozitiva, jsem za to rád,“ rozplýval se mladík po sobotním vítězství 5:2 v přípravě nad Hradcem Králové.

Potom však přece jen naoko na chvilku zvážněl. To když měl odpověď, kolik zaplatí za to, že měl kapitánskou pásku. „Ještě nevím, kolik to bude. Ale docela se toho bojím,“ usmál Koželuh, jenž začínal s fotbalem doma ve Štěnovicích, aby se pak přes plzeňský Petřín dostal v roce 2013 do Viktorie.

A teď je poprvé v přípravě s prvoligovým áčkem, na podzim odehrál sedm zápasů za béčko v České fotbalové lize, kam si ho vytáhl ještě Pavel Horváth a teď ho vede další bývalý vynikající fotbalista Pavel Fořt. „Je to rychlostní typ hráče, chytrý kluk co nic nevzdává a snaží se zlepšovat. Vnímá své slabiny, na kterých pracuje,“ charakterizoval Fořt svého svěřence, když byl v roce 2019 nominován na mistrovství Evropy do 17 let. Tam Koželuh pomohl českému týmu do čtvrtfinále proti Franci (2:6), ale v něm se zranil a po 24 minutách ho střídal klubový spoluhráč Martin Šimek.

Teď Koželuh ve stejném týmu s Limberským a spol. vstřebává v přípravě mnohem tvrdší tréninkové dávky než byl zvyklý. „Zpočátku to bylo složité, protože my jsme měli dlouhou pauzu a já jsem do poslední chvíle nevěděl, že půjdu do přípravy s áčkem. Ale teď si myslím, že už to zvládám docela dobře,“ říkal Koželuh, jenž už na podzim s týmem kouče Adriana Guľy několik tréninků absolvoval.

„Nebylo jich moc, ale i tak mně to pomohlo,“ doplnil v prvním větším rozhovoru pro klubový web Viktorie. „Škoda těch dvou obdržených gólů… Ale jinak si myslím, že jsme to jako tým zvládli dobře,“ zhodnotil vítězný zápas s Hradcem Králové (5:2), v němž střídal v poločase právě Limberského.

A s jakými úkoly šel na hřiště?

„Měl jsem si to pohlídat vzadu a zkoušet co nejvíc náběhů. Díky tomu se mi povedla i ta asistence,“ potěšilo Josefa Koželuha, který patří do stáje agentury Sport Invest a v mládežnických reprezentacích se pohybuje od 15 let.

Teď je před ním další výzva.

Zkusí si FORTUNA:LIGU už na jaře?