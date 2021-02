Fotbalisté Viktorie Plzeň ve včerejším 19. kole FORTUNA:LIGY hráli v Mladé Boleslavi nerozhodně 2:2. Přitom na soupeře vlétli, od čtvrté minuty po brance Šulce vedli a dlouho byli lepší.

Bod z Boleslavi je pro viktoriány ztrátou | Foto: fcv

Jenže domácí Ladra do přestávky vyrovnal, a Škoda pak dokonce poslal Boleslav do vedení. Alespoň bod pro viktoriány zachraňoval čtyři minuty před koncem střídající Matějka. Pro oba plzeňské mladíky to byli první ligové góly za Viktorii.