Fotbalisté Viktorie Plzeň se štěstím zvládli pohátrovou odvetu na horké kosovské půdě a ve 3. předkole Evropské konferenční ligy vyzvou maltský klub Gzira FC, začíná zase doma. V Doosan Areně se hraje už ve čtvrtek od 19 hodin, ale už teď v neděli čeká svěřence Miroslava Koubka v lize ostravský Baník.

Ohlédněte se ještě jednou za vítězstvím fotbalistů Viktorie Plzeň v kosovské Prištině nad domácím celkem FC Drita (2:1), které znamenalo postup do další fáze. | Foto: FC Viktoria Plzeň

„To že jsme vyhráli dvojzápas s Dritou, neznamená, že všechno půjde samo. Baník potvrzoval možná ne výsledky, ale určitě hrou, že má velkou kvalitu,“ varoval plzeňský asistent Marek Bakoš před přílišným uspokojením.

Ale stejně jako hráči doufá, že by je mohl pohárový postup nakopnout. "Mohl by to být ten správný moment," říkal ještě v Kosovu slovenský středopolař Erik Jirka, autor vítězné branky z pokutového kopu. "Teď je důležité připravit se na nedělní ligový zápas s ostravským Baníkem a zvládnout ho, abychom dali fanouškům další impulz," vyslal jasný vzkaz příznivcům Viktorie, že i na ně plzeňští fotbalisté spoléhají.

Na penaltu jsem si věřil, už jsem nějaké dal, usmíval se slovenský záložník

Bude to ale v neděli opět pořádná dřina. Vždyť viktoriáni strávili ve čtvrtek v Prištině na trávníku neuvěřitelných 117 minut, aniž by se prodlužovalo. „Bloody hell (krvavé peklo),“ použil plzeňský kouč Miroslav Koubek anglický výraz, když odpovídal na otázku, jestli už někdy zažil podobně bláznivý zápas.

„Takhle úplně ne,“ reagoval s tím, že zaskočený nebyl. „Věděli jsme, do čeho jdeme.“

To jistě ano, ale nemohl tušit, že hned v úvodu druhého poločasu dvakrát úplně zhasne jeden ze čtyř stožárů světel na stadionu v Prištině.

Mimochodem nejlepším v celém Kosovu, kde hraje svoje zápasy národní tým a loni tady nastoupilo i mistrovské Ballkani proti pražské Slavii ve skupině Evropské konferenční ligy. Tehdy prohrálo 0:1 a neuspělo ani v Edenu, kde padlo 2:3. „My chceme dopadnout lépe,“ říkal už v Plzni kapitán kosovského vicemistra Rron Broja.

A v součtu obou zápasů se to FC Drita skutečně povedlo, i když ani ona nepostoupila, dlouho se držela. Na vedoucí gól Durosinmiho odpověděl Krasniqi ve druhé minutě nastavení. Ale bouřlivé oslavy, při nichž autor vyrovnávací branky viděl žlutou kartu se protáhly a navíc na hrací plochu vnikl z hlediště fanoušek domácího týmu, takže se hrálo ještě o nějakou tu minutu déle než bylo původně avizovaných 18 minut.

Tenhle zápas vstoupí do dějin, minimálně plzeňského fotbalu. Viktoriáni ho zvládli vítězně, byť se štěstím.

A teď už se můžou chystat na dalšího soka v boji o Evropu, maltskou Gziru FC.

První zápas se hraje už ve čtvrtek od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně, odveta je pak o týden později na Maltě.

Ale ještě předtím potřebují plzeňští fotbalisté zvládnout nedělní ligový zápas s ostravským Baníkem. Už během něho si mohou fanoušci pořídit vstupenky na čtvrteční pohárový zápas, ty jsou k mání od pátku ve Viktoria Shopu i na webu Plzeňské vstupenky.

Držitelé permanentek mají svá místa rezervovaná do pondělní 17.hodiny a budou opět i cenově zvýhodněni. Ve volném prodeji stojí vstupenky 190, 240, 290 a 350 Kč.

Více na www.fcviktoria.cz.