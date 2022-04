Zatímco tehdy dotahovali náskok soupeře, teď na Hané od 57. minuty vedli, když se po centru Mosquery prosadil přes obránce francouzský střelec Beauguel. Tři minuty na to právě on předložil před domácí brankou míč Chorému, jenže jeho pokus v jasné šanci na poslední chvíli obrana Sigmy zblokovala.

„To byla škoda, protože pak už by pro nás bylo snazší dotáhnout zápas ke třem bodům,“ říkal po zápase plzeňský kouč Michal Bílek. Místo toho přišlo v 65. minutě vyrovnání Sigmy, její kapitán Hubník přizvedl na přední tyči hlavou roh a pro Růska nebyl problém dostat míč na branky – 1:1.

Viktoriáni se pak tlačili dopředu, ale vítězství už na svoji stranu strhnout nestačili. Nejblíže ke gólu měl Mosquera, jenž v 73. minutě kroutil levačkou míč k tyči, ale olomoucký gólman jeho pokus lapil, a i on tak zařídil konečnou remízu 1:1.

„Je to ztráta,“ hlesl po utkání Tomáš Chorý, rodák z Hané, který hájí barvy plzeňské Viktorie. „Já sám jsem měl několik dobrých šancí, ale buď mi je zblokovala obrana nebo jsem na míč nedosáhl,“ připomněl vytáhlý forvard situaci z prvního poločasu, kdy mu po centru Mosquery chybělo pár centimetrů.

„Bylo to i o štěstí, šel jsem do skluzu a trefil to jen špičkou kopačky. Chybělo pár centimetrů, aby míč skočil v síti,“ litoval Tomáš Chorý a do televizních kamer se vyjádřil i k vyrovnávací brance Olomouce. „Nepohlídali jsme jednu standardku, za mě zbytečný gól, i když musím uznat, že Olomouc to zahrála dobře,“ doplnil útočník Viktorie.

„Soupeř má vyšší individuální kvalitu, my to musíme nějak dohnat. Kluci hráli na hranici sebeobětování. Myslím, že jsme si remízu zasloužili,“ říkal olomoucký kouč Václav Jílek.

„Poměrně dobře jsme kombinovali, byly tam situace, které zaváněly góly, ale proměnili jsme jen jednu,“ kontroval jeho protějšek na plzeňské lavičce Michal Bílek, jenž tentokrát nasadil od začátku dvojici útočníků Beauguela s Chorým.

„Když jsme v minulých zápasech dohrávali na dva hroty, osvědčilo se to. Dneska jsme je i vzhledem k vykartování některých hráčů nasadili spolu od začátku. Zvládli to dobře,“ doplnil trenér Bílek.

Ale vítězství to jeho týmu nepřineslo, remíza v Olomouci je velká ztráta na cestě za prvním místem po základní části.

