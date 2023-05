Téměř stovku tiskových konferencí absolvoval trenér Michal Bílek po zápasech plzeňské Viktorie. Teď už ho čeká jediná, v sobotu na Spartě, která bude na Letné slavit titul. Přitom po podzimu na ni měla Bílkova družina v čele FORTUNA:LIGY náskok sedmi bodů. Jenže teď musí brát třetí místo.

Při utkání s Bohemians odkoučoval Michal Bílek poslední domácí utkání na lavičce Viktorie. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Především proto, že na jaře ztratili viktoriáni glanc. A ze svého stínu nevystoupili ani v posledním domácím zápase, v němž podlehli v úterý večer pražským Bohemians 1905 (0:2).

Jak jste ten zápas viděl?

Vstoupili jsme do něj velmi špatně, po chybě v první minutě jsme dostali gól. Horko těžko jsme se potom dostávali do kombinace. Nebyli jsme důrazní, prohrávali jsme osobní souboje, neměli jsme druhé míče. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale branku jsme nedali. Po druhém inkasovaném gólu bylo těžké to otáčet. Bohemka už si to pohlídala, hrála chytře, v defenzivě byla pevná.

Jaké pocity tedy máte po derniéře před plzeňským publikem?

Rozporuplné. Výsledek je špatný, hra měla být podstatně lepší. Ale fanoušci se se mnou rozloučili výborně, za to jim chci poděkovat. Celé dva roky mě podporovali. I kvůli nim jsme to měli zvládnout lépe. Na jaře se nám nedařilo, moc radosti jsme jim nedali.

Jak se pracovalo s plzeňskou kabinou?

Rok a půl byl naprosto famózní. Vyhráli jsme ligu a po podzimu jsme ji znovu vedli, byli v Lize mistrů. To bylo zcela výjimečné. Ale jarní část byl přesný opak, vyžíráme si to až do dna. Já budu na angažmá v Plzni vzpomínat dobře. Mám spoustu pěkných zážitků, chtěl bych poděkovat všem v klubu. Jen mě mrzí, že odcházím v době, kdy se takhle nedaří.

Smutná tečka. Trenér Bílek se loučil s domácím publikem porážkou

Už přemýšlíte i nad svojí budoucností nebo si spíš odpočinete?Určitě teď nebudu hned trénovat jinde. Všechno si musím urovnat, jak a jestli vůbec se bude moje trenérská kariéra dál vyvíjet. Končím tady po dvou letech, bylo to vynikající angažmá.

Dokázal byste najít příčinu špatného závěru?

Je to těžké, důvodů může být víc. Po měsíční zimní pauze, kdy jsme měli spousty hráčů zraněných, někteří z nich ani neabsolvovali celou přípravu, jsme nevstoupili do jara dobře, prohráli s Hradcem. Pak jsme kolikrát byli i lepší, ale dostávali hloupé góly a drželi jsme se toho až do konce jarní části. Žádný obrat nepřišel. Štve mě to, protože jinak tohle angažmá bylo velmi přínosné. Vyloženě mě s..e, že to končí tímhle způsobem.