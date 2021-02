Během půl hodiny prvního poločasu viktoriáni nasázeli pět branek. Plzeň ve 3. kole MOL cupu nakonec rozdrtila třetiligové Přepeře 7:0 a postoupila do osmifinále domácího poháru.

Dva góly vstřelili útočníci Beuaguel a Matějka, Bucha a jednu branku přidal Kalvach.

Trenér Adrian Guľa změnil sestavu oproti ligovému zápasu s Libercem. Od začátku chytal Hruška, šanci dostali Beuaguel, Matějka, Mihálik, Míka a do sestavy se vrátil distancovaný Havel.

Do druhé půle nastoupil poprvé v dresu Viktorie levý obránce Hybš, po půlhodině debutoval v áčku Koželuh a na posledních deset minut se na hřiště dostal další nováček Hranáč.

Adrian Guľa (trenér FC Viktoria Plzeň): „Navzdory mrazivému počasí kluci k zápasu přistoupili výborně. Byl vidět rozdíl mezi oběma týmy, ale s pokorou přijímáme výsledek i výkon. Podstatné je to, že v poháru jdeme dál. Do zápasu jsme vstoupili s pokyny nepodcenit Přepeře a pokud možno rozhodnout utkání co nejdříve, abychom prostřídali některé hráče, protože zimní příprava byla velmi krátká a je třeba, aby byli v herní kondici. Beuaguel a Matějka vstřelili po dvou gólech, ale některé herní situace mohli vyřešit lépe. Bogy nedávno marodil, Lukáš je velice zajímavý, ale stále nový hráč a jsem rád, že se střelecky prosadil. Je fajn, že jsou oba střelecky nachystaní a věřím, že se oni i Kobra (Zdeněk Ondrášek) budou gólově prosazovat dlouhodobě. Potěšil mě nejen Míka, ale i Koželuh, který na hřiště přinesl energii a dynamiku. Mám radost za Matěje Hybše, protože si prožil velmi náročné období a tento zápas byl pro něho impulsem, který potřeboval. Robin Hranáč hrál kratší část zápasu, ale jsem rád, že může získávat takové zkušenosti a vytváří ostatním konkurenci. Rozestavení 4-4-2 může být alternativou i pro ligu, ale potřebujeme na něm dál pracovat, protože se mi některé věci nelíbily."