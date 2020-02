„Vítězství je cenné, chceme vyhrát každý zápas. Je to dobré pro sebevědomí a v budoucnu nám výhry a tvrdá práce v tréninku pomohou,“ uvedl po zápase Beauguel.

Dal jste dva góly. Co tomu říkáte?

Trenér mi říkal, že půjdu na hřiště a že dám gól. Bavili jsme se o tom, jak bych se měl víc tlačit do vápna, snažím se to mít na paměti.

Vnímáte pokyny trenéra během zápasu?

Ano, bavíme se o tom. Ukázal mi videosestřihy, kde se mám pohybovat, abych byl mužstvu užitečný. Snažím se to plnit, proti Örebro mi to vyšlo. Mohl jsem dáti hattrick, škoda.

Je pro vás těžké hrát pod novým koučem?

Není. Chce, abychom plnili základní věci, s kterými nemám problém. Fyzicky jsme na tom dobře, presujeme, všechno je v pohodě. Ničeho se nebojím.

Ale změna to je, nemyslíte?

Ano, je změna mezi tím, jak jsme hráli dříve a teď. Absolutní změna. Trenér Guľa chce, abychom hráli rychleji. Myslím si, že až teď je vidět potenciál týmu, protože úroveň naší hry se zvyšuje.

Jak se vám zamlouvá důraz na presink?

Když se hraje posledních deset minut, je to při únavě už těžké. Ale musíme to zvládnout. Když nezískám míč já, je za mnou devět spoluhráčů, kteří tvrdě pracují, aby se nám to povedlo.

Bude těžké nahradit Michaela Krmenčíka?

Nevím. Uvidíme. Mojí prací je dávat góly a udělám všechno pro to, abych to naplnil. Já i Tomáš Chorý jsme dobré alternativy, ať už hraju já, nebo on. Michael Krmenčík je už pryč a já mu přeji v novém klubu hodně štěstí.

Cítíte se na roli po něm?

Samozřejmě. Musím být na ni připraven. A bude jedno, jestli hraji od začátku, nebo jdu na hřiště jen na dvacet minut.

Do startu ligy zbývají necelé dva týdny. Jak se cítíte?

Dobře. Jsme možná trošku unavení z náročných tréninků, ale věřím, že budeme na sezonu dobře připravení. Až se plně přizpůsobíme požadavkům trenéra, bude to dobré.