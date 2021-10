Když v závěru utkání proti pražské Spartě (3:2) střídal, užíval si francouzský útočník Jean-David Beauguel ve službách Viktorie Plzeň bouřlivých ovací. V úvodu zápasu poslal svůj tým do vedení, čímž načal druhou padesátku vstřelených branek v české lize.

Ale pak se střelecky odmlčel, naprázdno vyšel ve výročním zápase s Českými Budějovicemi (2:0) i naposledy v pražském Ďolíčku proti Pardubicím (1:0). Opět se probudil až v sobotu proti Zlínu, odkud v lednu 2019 do Plzně přišel.

Nejprve v šesté minutě otevřel skóre bezpečně proměněnou penaltou, a když pak hosté vyrovnali, pro změnu šest minut před koncem strhl vítězství na stranu Viktorie (2:1), když se nádherně pověsil do centru Dominika Janoška. „Neberu to nijak speciálně, že jsem skóroval zrovna proti Zlínu,“ říkal pak Jean-David Beauguel v televizním rozhovoru. „Je to moje práce dávat góly,“ doplnil.

Přesto se zdá, že má 29letý rodák ze Štrasburku a velký fanoušek Olympique Marseille na svůj někdejší klub zvlášť spadeno. Od příchodu do Plzně mu dal už čtyři góly. Dvakrát se totiž trefil i za slovenského kouče Adriana Guľy a pokaždé to bylo v Doosan Areně – loni v červnu (3:0) i letos v dubnu (2:0).

Tentokrát směřoval pochvalu i Janoškovi, který na druhý gól přihrával. „Viděl jsem, že je Jany u míče, a vím, že má perfektní centry. Cítil jsem, že přijde i tentokrát, běžel jsem a vystřelil,“ popisoval Beauguel vítěznou trefu.

„Jsem samozřejmě šťastný za výhru, ale takhle to nepůjde celou sezonu. Poslední zápasy nehrajeme úplně tak, jak bychom měli,“ uznal Beauguel, že výkony viktoriánů pokulhávají za očekáváním. „Ne vždycky budeme mít takové štěstí, abychom zvládli zápas zlomit v posledních minutách,“ doplnil nejlepší kanonýr týmu.

„To musíme změnit. Soupeři nám často z minima šancí dávají gól a my pak vypadneme z tempa,“ nechápal Beauguel po dalším zápase, který viktoriáni vyhráli 2:1.

Už poosmé v sezoně, v české lize zvítězili pouze jednou o více než branku. „Je dobré, že teď přijde pauza. Musíme si o všem promluvit, probrat to a hlavně napravit. Musíme hrát lépe, kvalitu na to máme,“ říkal Beauguel a připomněl, že po reprezentační přestávce čekají viktoriány těžké zápasy.

„Třeba na Slavii. Jsou silní, třikrát za sebou získali titul,“ dívá se elitní snajpr už směrem dopředu. On sám v sobotu potvrdil, že je momentálně jedním z tahounů plzeňské Viktorie, i když ani jemu se ne vždycky daří. „Jsem rád, že dal Bogy dva góly. Ale i on má co zlepšovat,“ říkal plzeňský trenér Michal Bílek.

„Za mě je to jasná volba číslo jedna na hrot útoku Plzně,“ měl ale jasno Jakub Podaný, někdejší spoluhráč francouzského útočníka z pražské Dukly.

Na Julisce to byla jeho první štace v české lize. Teď se mluví o tom, že zatoužil po změně. Po sezoně mu v Plzni končí smlouva, novou ještě nepodepsal. „Všechno je ještě v jednání,“ reagoval nedávno na novinářský dotaz plzeňský trenér Michal Bílek.

On by ho samozřejmě měl rád v týmu i nadále.

Ale otázkou je, zda je to reálné… Mluvilo se o tom, že je o Beauguela zájem v Arábii. Jak dlouho tedy bude ještě střílet góly za Plzeň?