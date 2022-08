Takže bylo jasné, že se viktoriáni přiřadí do do skupiny C k samým zvučným soupeřům – Bayern Mnichov, FC Barcelona a Inter Milán.

„Je to asi nejtěžší možná skupina. Čeká nás spousta krásných zážitků, na kterou jednou budeme vzpomínat,“ prohlásil plzeňský asistent Pavel Horváth, když přišel mezi novináře.

On sám už si na Bayernu i na Barceloně zahrál. „V Mnichově jsme dostali bůra, moc se nám to nepovedlo. Na Barceloně to bylo výsledkově lepší, ale stejně jsme se mocs míčem nepotkali, v pražské odvetě to pak bylo lepší,“ připomněl si Horváth památné zápasy v Lize mistrů.Letošní účast mezi evropskou klubou smetánkou bere i jako velkou trenérskou výzvu.

„Všichni jsme to chtěli, je to velmi vybraná společnost. Čeká nás šest zápasů se špičkovými mužstvy, které můžou kluky jedině posunout dál. Ale nejen je, ale i nás trenéry. Jak ubránit takové světové hvězdy. Připravit něco, abychom byli úspěšní,“ doplnil asistent.

S bavorským klubem se střetnou už potřetí v pohárové historii, také s Barcelonou už hráli při své premiéře mezi klubovou smetánkou, jen s Interem budou mít na evropské scéně premiéru. Ale na slavném San Siru už také hráli, jen proti konkurenčnímu AC Milán.

Přímo na místě Viktorii zastupovali generální manažer Adolf Šádek a obchodně-marketingový ředitel Jaromí Hamouz. A nebyli to jediní Západočeši v sále, turínský Juventus zastupoval Pavel Nedvěd, rodák ze Skalné, jenž do světa velkého fotbalu vyletěl z plzeňského klubu.

Plzeňští fotbalisté si zahrají základní skupinu Ligy mistrů počtvrté v historie, při předchozích účastech v letech 2011, 2013 a 2018 obsadili vždy třetí místo a prošli do jarních vyřazovacích bojů Evropské ligy.

