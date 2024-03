Loni touhle dobou byl ještě na hostování v Pardubicích, ale po letním návratu do mateřské Plzně se 24letý stoper Robin Hranáč rychle zabydlel v základní sestavě Viktorie. Postupně se z něho stal dirigent defenzivy, zkušeného Lukáše Hejdu odsunul na lavičku.

Plzeňský stoper Robin Hranáč před domácí odvetou osmifinále Konferenční ligy se švýcarským Servette Ženeva. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Je to hezké, ale já se soustředím, abych v každém zápase odváděl dobré výkony, Je důležité to mít v hlavě takhle nastavené,“ prohlásil Hranáč den před zápasem se Servette Ženeva, který může být nejen pro něho životní.

Bude to pro vás nejdůležitější zápas kariéry?

Ano, bude nejdůležitější. Můžeme udělat historický postup, který se v Plzni ještě nikdy nepodařil. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se nám to povedlo.

Je tohle i téma v kabině? Zvláštní motivace pro tým?

Jasně, že je to velká motivace. Každý z týmu by chtěl být u toho, kdyby se nám to povedlo. Určitě se o tom bavíme, motivujeme se navzájem. Ale bude to těžké.

Viktoria se pokusí o historický zápis v Evropě, v cestě stojí Ženeva

Očekáváte podobný zápas jako před týdnem v Ženevě?Neočekávám stejný průběh, ale zase to bude takticky svázané, jde o všechno. Bude to těžký zápas, musíme se soustředit na sebe. Hrajeme doma, v tom je naše velká síla, zkusíme ji uplatnit.

Oba týmy se vyznačují skvělou defenzivou. Bude klíčové, kdo vstřelí první gól?

Tohle platí v každém zápase. Kdo dá první gól, má vždycky výhodu. A stejné to bude i proti Servette.

Dělal vám v Ženevě někdoz hráčů soupeře problémy? Na koho si budete muset dát zvláštní pozor?

Je tam velice nepříjemný útočník Crivelli, který se vyžívá v osobních soubojích. Takový styl hry mu sedí, je nepříjemný. Musíme si dát pozor, aby nám neudělal zmatek v obraně.

Váš bývalý spoluhráč Tijani, který teď působí ve švýcarském Yverdonu, říkal, že je to hodně jiné, když hraje Plzeň s Pavlem Šulcem v sestavě nebo bez něho jako v Ženevě, kde kvůli trestu za karty chyběl. V čem spočívá ten rozdíl?Podívejte se na tabulku střelců… (úsměv)

Bylo to vidět i v neděli, kdy vám pomohl k jasné výhře nad Spartou (4:0). Pomůže vám to nebo spíš zůstáváte pokorní?

Je příjemné zjištění, že dokážeme porážet velké týmyv české lize. Ale vůbec to nemá spojitost s tímto zápasem, i když nám to může dodat sebevědomí. Myslím, že se Ženevou to bude těžší a mnohem důležitější utkání.

V čem to bude těžší, hlavně psychicky?

Asi jo, fyzicky to bude tak nastejno, protože oba týmy mají evropskou kvalitu. Ale psychicky to bude náročné. Každá chyba se trestá, už jí nemůžete napravit.