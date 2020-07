„Cítím se plný sil,“ říkal pak 36letý David Limberský v rozhovoru pro klubový web.

Davide, je to pro vás uklidňující zpráva, že budete ještě rok pokračovat v Plzni?

Jsem rád, že jsme se dohodli. Ale ono to bylo spíš vyústění toho, co jsme celé jaro říkali. Jen jsme čekali, jak to všechno bude. Z obou stran byla chuť a vůle pokračovat. Já jsem samozřejmě rád, že budu ve Viktorce další rok.

Na hřišti sršíte energií. Cítíte se stále mladý?

Cítím se dobře. Zimní příprava byla hodně náročná a po té vynucené pauze jsme také dost trénovali. Já jsem plný sil a věřím, že mám na to, abych hrál příští sezonu.

Zdá se, že jste si porozuměl i s novým koučem, Adrian Guľa přinesl do týmu různé nové prvky. Je to jeden z dalších impulzů pro to, abyste na sobě dál makal?

Je to tak. Je to něco nového, vymyká se to z různých stereotypů a strašně mě baví poznávat nové věci. Na závěr kariéry si to chci ještě užít a věřím, že jsem neřekl poslední slovo.

Vaši parťáci ale postupně končí. Teď odchází Roman Hubník zpátky do Olomouce. Co byste mu popřál?

Hubňa pro Viktorku odvedl obrovské služby a zařadil se mezi legendy klubu. Klobouk dolů před jeho kariérou nejen v zahraničí, ale i tady v Plzni. Patří mu rozhodně díky. Byli jsme spolu hodně dlouho a stali jsme se celoživotními přáteli. Přejeme mu, aby se mu v Olomouci dařilo. Samozřejmě kromě zápasů proti nám (smích).

Vy vůbec teď zažíváte hektické období. V úterý jste se stal potřetí otcem, narodila se vám dcerka Lilien. Jaké to jsou pocity?

Už jsem vypadl z tempa, protože mám starší děti – dvanáctiletou dceru a devítiletého syna (úsměv). Teď budu začínat odznova. Ale hlavně že je všechno v pohodě, malá je zdravá. Mamka byla statečná a patří jí velký dík. Už se těším, až si holky přivezu domů.

A s jakými fotbalovými plány půjdete do příští sezony?

Asi jako posledních deset let budou jen ty nejvyšší. Uvidíme, jak to půjde, ale určitě bychom se zase rádi dostali do evropských pohárů a hráli o titul.