Vzal balon a hodil ho směrem k lavičce Viktorie Plzeň. Pavel Šulc, autor hattricku, po své třetí brance v utkání 4. kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Viktorií a domácím Dynamem České Budějovice předvedl gesto, které se vidí spíš v hokeji.

Pavel Šulc (vlevo). Fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo Č. Budějovice - Viktoria Plzeň. | Foto: Petr Tibitanzl

„Vždy jsem si přál dosáhnout hattricku a poté si vzít balon domů. Nechám si ho ještě podepsat od kluků,“ usmíval se 22letý fotbalista.

Viktoriáni vyhráli 5:2 a Pavel Šulc vstřelil první hattrick kariéry. Tří gólů docílil pravačkou, hlavou a z penalty.

Co říkáte na to, že jste Dynamu vstřelil tři góly?

Je to můj úplně první hattrick, nedal jsem ho ani v mládeži. Jsem strašně šťastný.

Třetí gól jste dal v nastaveném čase z penalty. Musel jste si zahrávání pokutového kopu u spoluhráčů prosadit?

Ne. Všichni kluci na mě volali, ať si vezmu balon a zkusím dát hattrick. Mám radost, že mi to svěřili. V takové situaci jsem penaltu nikdy nekopal. Běžela 90. minuta, takže jsem byl bez nervů. Řekl jsem si, že když neproměním, tak budu bez hattricku, ale že vítězství si už asi odvezeme.

Odehrál jste nejlepší zápas kariéry?

Byl to asi zatím můj nejlepší výkon kariéry. Jsem šťastný, že se mi zápas povedl. Z pohledu týmu jsem rád, že jsme zápas zvládli v vítězně a že z Budějovic odvážíme tři body, obzvlášť po čtvrtečním pohárovém utkání. Někteří kluci, například Lukáš Kalvach, mají spoustu minut v nohách. Takže velký respekt, že zápasy zvládají.

V 10. minutě jste vedli 2:0…

Zápas jsme měli od začátku ve své režii, Dynamo jsme k ničemu nepustili. Škoda, že se proti nám kopala už čtvrtá penalta. Soupeř tak na konci poločasu snížil, ale nám se povedl vstup do druhé půle gólem na 3:1. Pak už Dynamo nemělo nějakou větší gólovou šanci.

Namotivovala vás inkasovaná branka na konci poločasu?

Asi jo. Řekli jsme si, že musíme kvalitně odehrát začátek druhé půle, abychom Budějovice k ničemu nepustili. Zapresovali jsme, Kopi (Kopic) získal balon, navedl si ho, prostrčil Buchičovi (Bucha) a ten to s přehledem trefil. Gólem na 3:1 jsme nedovolili soupeři nadechnout se.

Svůj druhý gól jste vstřelil nezvykle hlavou.

Kluci říkali, že už jen chybělo trefit se levačkou. Hejdís (Hejda) mi říkal, abych zablokoval Marcela Čermáka. Hejdís ale na centrovaný míč nedosáhl, pohyboval jsem se za ním, vyskočil jsem a trefil balon do brány.

Kolik gólů jste dal hlavou?

V dospělém fotbalu bych řekl, že první. Ale třeba začnu dávat góly hlavou (úsměv).

Ukazuje se, jak je ve vašem případě důležitá psychika?

Určitě. Pomohl mně gól proti Gziře. Chytil jsem se a povedlo se mi to přenést do ligy.

Trenér Koubek říkal, že zvládnete 75 minut, ale v Budějovicích jste odehrál celý zápas. Jak se cítíte?

Cítím se dobře. Dotrénoval jsem, udělal jsem to, co trenér chtěl. Energii mně dodal gól, to vám vrátí síly.

Jak se vám ve středu hřiště spolupracuje s Pavlem Buchou?

Je to čím dál lepší. Buchič chce hrát fotbal, umí to s balonem. Máme rozdělené role, já jdu více za obranu soupeře, Pavel více dolů. Kolikrát se mu snažím udělat prostor, aby si mohl převzít balon a zkusit něco vymyslet. Řekl bych, že nám to spolu sedí.

Cítil jste nostalgii z návratu do Budějovic, kde jste odehrál dvě sezony?

Vracím se sem rád, byl jsem tu šťastný. Trochu mě potom mrzelo, že jsem hattrick vstřelil Dynamu, ale to je fotbal.

