/ROZHOVOR/ Sobotním zápasem s pražskou Duklou zakončili fotbalisté Viktorie Plzeň první část zimní přípravy, která probíhala výhradně v v útrobách Doosan Areny nebo v jejich tréninkovém areálu v Luční ulici, kde také sehráli tři přátelské zápasy.

Viktoria v posledním přípravném utkání před odletem do Španělska zdolala Duklu Praha 1:0. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Na přírodní trávě postupně porazili třetiligovou Viktorii Žižkov 2:0, divizní Senco Doubravka 11:0 a teď i Duklu Praha (1:0), druhý celek tabulky druhé ligy.

„Odehráli jsme tři zápasy, které nám ukázaly dobré věci,“ pochvaloval si Marek Bakoš, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka, když přišel po utkání s pražskou Duklou mezi novináře, aby zhodnotil průběh přípravy.

Tu nejtvrdší část mají hráči asi za sebou, jak jste jako trenéři spokojení?

Jsme už skoro v polovině. Nestalo se nic, s čím bychom byli nespokojení, zatím jedeme podle plánu.

V zimě přišli čtyři noví hráči (Valenta, Červ, Souaré a Tamm), jak si v Plzni zvykají?

Je na nich znát, že jsou v novém týmu, v novém prostředí a dostávají nové úkoly. Ale zatím splňují očekávání. Věděli jsme, že to od začátku nemůže být od nich stoprocentní, ale máme ještě nějaké zápasy, abychom všechno vyladili, když navnímají novinky ještě více, mohlo by to být dobré.

Zeptám se speciálně na estonského útočníka Alexe Tamma, který přišel na zkoušku, bude pokračovat i na kempu ve Španělsku?

Budeme ho řešit, čeká nás komunikace s jeho klubem, manažery i ním samotným.

Změní se složení kádru před pondělním odletem na herní kemp do Benidormu?Všechno se řeší, k malému zúžení asi musí dojít. Počet hráčů na soustředění bude malinko nižší, než máme teď.

Takže potvrdíte, že budete v kádru škrtat ještě před odletem?

Může to tak být, že dojde k nějakým škrtům. Vyhodnotíme si to a dáme to do kupy. Chceme na soustředění co nejvíc hráčů, ale jsou tam i nějaké limity. My však chceme, abychom byli kompletní, mohli dobře trénovat a připravit se v zápasech.

Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi, který se zotavuje po operaci kolena, s vámi odletí? V jakém stavu je?

Rafiu je v nějakém tréninkovém stadiu. Ale stále ještě není na hřišti, nepracuje s míčem ani s týmem.

A jak to vypadá s Janem Sýkorou, který se zranil v prvním zápase se Žižkovem?

Měl by každým dnem začít trénovat s týmem a postupně se pak dostane i do zápasů. U něho očekáváme návrat velmi brzy.

Proč nenastoupil proti Dukle záložník Pavel Bucha?Někteří kluci mají drobné zdravotní problémy, jsou tam i lehké nemoci. Nechceme v téhle fázi nic riskovat. Hráči, co byli stoprocentně připravení, proti Dukle nastoupili, u těch, co měli nějaké drobnosti, jsme to přibrzdili. Není proč riskovat a mít potom problémy.

Hrozí, že někdo kvůli zdravotním trablům nestihne soustředění?

To si nemyslím, aby to bylo takové, že by měl někdo mít tak dlouhou pauzu.