Teď se tedy po osmi měsících vrací na místo činu. „Bude to pro mě speciální, moc se těším, až uvidím známé. Ale hlavně tam chci vyhrát, potřebujeme bodovat. Na hřišti odevzdám sto procent pro tým,“ vyznal se na klubovém webu Ba Loua.

A co bude podle něho potřeba pro úspěch udělat?

„Jak říká trenér – musíme odevzdat na hřišti vše. Sprintovat, držet míč, být hladovější tým a využít šance, které si vytvoříme. Máme za sebou několik výher, věříme si,“ potvrdil fotbalista, jenž odehrál v dresu Karviné přes padesát zápasů. Dalších 21 už přidal v dresu plzeňské Viktorie a teď chce o body obrat i svůj bývalý klub.

„Když podáme dostatečně hladový výkon i v Karviné, tak věřím, že vyhrajeme,“ myslí si krajní záložník z Pobřeží slonoviny, který má za sebou i přes poměrně nízký věk zajímavou kariéru.

Fotbal hraje od čtyř let. „Nejdřív jsme hráli s kamarádem na ulici, ani boty jsme neměli, jen nějaký horší míč. Ale bavilo nás to, vydrželi jsme si kopat i pět hodin,“ vyprávěl Ba Loua v rozhovoru pro bulletin Viktorián.

Později ho vzal otec do akademie ASEC Mimosas v Abidžanu, kde začínali mj. Salomon Kalou nebo Kolo a Yaya Touré

„Je to jedna z nejlepších akademií v Africe, byla to pro mě obrovská čest. Ročně se do ní snaží dostat až pět tisíc hráčů, uspěje jich ale třeba jen deset,“ popisoval svoje začátky a připomněl, že za mnohé vděčí svým rodičům.

„Dali mi vše, co jsem potřeboval, i když v akademii to bylo těžké. Byl jsem tam celý týden, domů jsem jezdil jen na neděli,“ pokračoval.

„Nebylo jednoduché zapadnout mezi ostatní kluky, protože většina jich pocházela z chudších poměrů. Nahlíželi na mě tím stylem, že mám štěstí, že mi to všechno zařídil táta, pomáhá mi se vším a tak. Ale já jsem na sobě také poctivě makal,“ říkal.

A brzy se dočkal prvního startu mezi dospělými, do prvního týmu ASEC Mimosas nahlédl už v 16 letech.

„Dodneška si svůj první zápas pamatuji. Šel jsem ze hry poměrně brzy, protože mě všichni okopávali. Byl jsem zraněný snad úplně všude. Ale trenér mi říkal, abych si z toho nic nedělal, že jsem podal dobrý výkon,“ vybavil si Ba Loua i po osmi letech svoji premiéru.

Později hrál i za mládežnické týmy Pobřeží slonoviny, dokonce bojoval i o olympiádu, ale neúspěšně.

Ale to už byl na svojí zahraniční misi, z Mimosas zamířil do francouzského Lille, kde si ho vyhlédl trenér Renard. Ale když kouče vyhodili, nebylo místo ani pro fotbalistu z Afriky.

A tak zamířil na sever, do Velje ve druhé dánské lize. „V zimě tam bylo opravdu velké chladno,“ otřese se při vzpomínce. „A život je tam velice drahý. O výplatu jste přišli třeba za deset dní,“ doplní.

Po sportovní stránce se mu ale dařilo, ve druhé sezoně postoupil s týmem do nejvyšší soutěže, ale i tak měnil dres a zamířil do Karviné.

„Byl jsem zrovna s kamarády na dovolené, když mi volal agent, že o mě mají zájem,“ vybaví si Ba Loua léto 2018. „A já zareagoval otázkou: Kde je Česká republika? Něco mi o tom řekl, a tak jsem do toho šel, chtěl jsem to zkusit,“ dodal. Nakonec strávil v Karviné dvě sezony a vyhlédla si ho Viktoria Plzeň.

Teď se tam tedy vrací jako soupeř, dnešní utkání začíná od 14 hodin a přímý přenos vysílá O2 TV Fotbal.