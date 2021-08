První zápas se hraje ve čtvrtek v Plzni, odveta o týden později v Bulharsku.

„Hráč projevil zájem odejít do zahraničí a přišla i konkrétní zajímavá nabídka, kterou jsme se rozhodli akceptovat,“ uvedl k čerstvému transferu generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

„Věřím, že nám Adriel pomůže a přispěje ke splnění cíle, kterým je jednoznačně postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy. To by bylo pro všechny strany to nejlepší rozloučení,“ dodal majitel Viktorie.

Hráč podstoupil včera v polském klubu zdravotní testy a podepsal s ním nový kontrakt. Pak se přesunul zpátky do Plzně, aby byl připraven nastoupit do pohárového zápasu s CSKA Sofia. Do Poznaně, kde podepsal čtyřletý kontrakt, se tak definitivně přesune až 27. srpna.

Přestupovou částku se obě strany rozhodly nekomentovat, ale polská média spekulují o 30 milionech, čímž by se záložník z Pobřeží slonoviny stal nejdražším hráčem v historii Lechu Poznaň, momentálně vedoucího celku polské ligy.

"O Adriela se zakímáme už dva roky, chtěli jsme ho už z Karviné, ale to si vybral Plzeň," uvedl Tomasz Rząsa, sportovní ředitel Lech Poznań. "S Viktorií jsme jednali už v květnu a červnu, ale pak neměla zájem. Vše znovu nabralo na intenzitě před více než týdnem a dnes jsme s Adrielem podepsali čtyřletou smlouvu," doplnil Rząsa.

Ba Loua byl v Plzni něco málo přes rok, přišel loni v červenci z Karviné, kde dal v 52 zápasech tři góly. V první sezoně v dresu Viktorie si připsal sedm gólů a šest asistencí, u trenéra Guľy byl klíčovým hráčem sestavy.

Ale po nástupu kouče Michala Bílka a příchodu Jhona Mosquery jeho pozice oslabila, proto záložník z Pobřeží slonoviny, který v Evropě působil i ve francouzském Lille či dánském Velenje, zatoužil po změně.

"Myslím si, že jsem rychlý hráč, daří se mi v situacích jeden na jednoho a při vytváření střeleckých příležitostí pro spoluhráče. Ale můžu také dávat branky," charakterizoval se Ba Loua na webu polského klubu.

"Vidím to jako možnost, udělat ve své kariéře zase krok vpřed. Hodně jsem toho o Lechu, jeho fanoušcích a fantastickém stadionu slyšel a nemůžu se dočkat, až na hřišti ucítím tu skvělou atmosféru," dodal 25letý záložník z Pobřeží slonoviny. I v Polsku bude oblékat dres s číslem 50.

A vedení Viktorie mu v tom ani příliš nebránilo, do klubové kasy přijde příjemná finanční injekce. Ba Loua se v polském Lechu Poznaň stane mimo jiné spoluhráčem českého fotbalisty Jana Sýkory, jenž pochází z Červeného Poříčí na Klatovsku.