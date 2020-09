Ale až dosud měl na kontě jen tři góly, po letním přesunu do Plzně tuto bilanci v šesti soutěžních zápasech za Viktorii vyrovnal, a to ještě v polovině případů přišel na hřiště jako střídající hráč.

Po dvou ligových brankách Opavě (3:1) a minule na Bohemians 1905 (4:1) se trefil i ve čtvrtek ve 3. předkole Evropské ligy do sítě dánského SønderjyskE (3:0).

„Je to můj první gól v Evropské lize, za to jsem velmi šťastný. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ usmíval se pak v rozhovoru pro klubovou televizi. Ba Loua ve 35. minutě zvyšoval na 2:0, když uklidil do sítě míč, který vyrazil gólman Thomas po brejku Kopice.

Nemůžu říct, jestli to bylo těžké, nebo jednoduché, prostě musíte dostat balon do brány. Byl jsem ve správný čas na správném místě, moc jsem o tom nepřemýšlel. Dal jsem gól, jsem šťastný. Navíc jsme vyhráli, takže co víc si přát,“ pokračoval 24letý rodák z Yopougonu.

Už předtím měl zásluhu i na situaci před pokutovým kopem, který proměnil Ondrášek. Právě centr plzeňského záložníka totiž neudržel australský gólman soupeře Thomas a pak následoval penaltový zákrok.

Ve čtvrtek večer bylo znát, jak moc chtěl Ba Loua na druhý pokus v pohárové Evropě uspět, předtím totiž s Viktorií prohrál po prodloužení v Alkmaaru, když jeho tým přišel o vedení až v nastaveném čase normální hrací doby. „To byla hodně smolná porážka, chtěli jsme ji napravit. Jsem šťastný za celý tým, že jsme zvítězili,“ vyprávěl dál Ba Loua, který to předtím zkoušel i v dánské lize, kde hrál za Velje BK. Tedy tým, který o víkendu porazil právě SønderjyskE (4:1).

Na to se ale levonohý záložník ve čtvrtek neohlížel. Věděl, že pro Plzeň je to hodně důležitý zápas. „Bylo to pro nás velmi obtížné, hlavně po psychické stránce,“ uznal Adriel Ba Loua.

„Museli jsme vyhrát, abychom si uchovali naději hrát poháry, když už jsme vypadli z bojů o Ligu mistrů. Myslím, že jsme proti SønderjyskE odvedli dobrou práci, budeme na to chtít navázat v dalším kole,“ doplnil ofenzivní fotbalista.

V době rozhovoru ještě netušil, že jeho tým teď čeká cesta do Izraele, kde bude ve čtvrtek 1. října hrát proti Hapoelu Beer Ševa.

„My chceme do skupiny, takže se nemůžeme ohlížet na soupeře. Musíme se pořádně připravit, dál tvrdě trénovat. Uděláme pro postup všechno. Známe svoje silné stránky a já doufám, že díky nim vyhrajeme,“ říkal Adriel Ba Loua, jenž ocenil i fanoušky, kteří svůj tým neúnavně podporovali před stadionem a pak mu přišli i poděkovat před kabinu.

„Jsme šťastní, že přišli fandit, i když nemohli do hlediště. Jsem rád, že na ligu už tady budou, i když v omezeném počtu, moc nám pomáhají,“ připomněl záložník z Pobřeží slonoviny, že už zítra čeká viktoriány další utkání.

V 5. kole FORTUNA:LIGY přivítají v Doosan Areně od 15.30 nováčka Zbrojovku Brno. Do hlediště můžou jen dvě tisícovky diváků.