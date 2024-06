Kabongo naskočil hned do zápasu

Christophe Kabongo se na Petříně představil v útočné trojici s Vašulínem a Slončíkem.Zdroj: Deník/Zdeněk spolupracovníci VAIZ

V pátek Viktoria oznámila, že se s týme připravuje český reprezentant do 21 let Christophe Kabongo, který hned druhý den naskočil v útočné trojici s dalšími nováčky Vašulínem a Slončíkem. Podíleli se na šesti gólech. Zdá se tedy, že spolupráce by mohla fungovat. „Je strašně daleko do konce přípravy, z prvního zápasu neděláme žádné závěry,“ brzdil euforii plzeňský asistent Jan Trousil a s tím, že sestava se bude ještě měnit. Vyzkouší i jiné formace. „Promluví do toho únava i výkony. Hráči, které kupujeme a chtěli jsme je, jsou tady od toho, aby nám pomohli. Ale je to všechno na nich,“ doplnil pobočník hlavního kouče Miroslava Koubka.