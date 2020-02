„Jeden z mladších bratrů hraje za River Plate, nejlepší klub v Argentině. Ale ostatní neměli takové štěstí a nejsou profesionálové,“ říkal Díaz ve svém prvním rozhovoru pro klubový web Viktorie.

Nejdál to tedy dotáhl právě on, z mateřského River Plate se vydal do Evropy, ale angažmá v řeckém Panathinaikosu ještě nedopadlo, a tak se vrátil do rodné země, aby se zanedlouho vydal na další dlouhou cestu.

Tentokrát na Slovensko a tam došlo na osudové setkání s koučem Adrianem Guľou, současným trenérem Viktorie Plzeň.

„Vyhovuje mi, jak pracujeme. Snaží se vám pokaždé zvedat sebevědomí, každý trénink je náročný a dá vám hodně,“ vyznal se z obdivu k trenérovi, který si ho teď přivedl i do Viktorie.

„Je to velká výzva a dobrá šance. Budu opět s trenérem Guľou. A hlavně jsou tady kvalitní hráči, to mi také určitě pomůže se zlepšit,“ nezastíral Iván Díaz, že je za angažmá v české lize rád.

Zatím sbíral starty jen v té slovenské, na podzim nastoupil za Žilinu do 12 zápasů, v nichž dal jeden gól.

A jak by charakterizoval Díaz sebe jako hráče?

„Snažím se rozdat rychle přihrávku, přebrat balon a hned hrát. Zároveň mě ale baví s míčem hrát,“ říkal.

Ve čtvrtek už absolvoval první trénink s novými spoluhráči. „Zpočátku jsem byl trochu nervózní, ale den ode dne se to bude zlepšovat. Líbí se mi, jaká tu je nálada v kabině, všichni jsou hrozně v pohodě,“ vyznal se Argentinec, který je zvyklý nastupovat na pozici číslo šest a stejné bude mít i číslo na dresu.

Plzeňskou Viktorii dosud znal jen z televize. „Viděl jsem pár zápasů, například ty s Realem Madrid,“ popisoval Iván Díaz.

Teď se pokusí zabojovat o místo v sestavě a pomoci viktoriánům, aby měli zase šanci rvát se o zápasy na evropské scéně.