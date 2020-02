Bývalý útočník Sparty, Dukly nebo Českých Budějovic totiž fyzicky napadl svého kolegu.

„Mrzí mě to. Bylo to nemístné a taky divné. Žádný trenér by si neměl něco podobného dovolit. Kdybych na to reagoval, skončí to ostudou a pobijeme se,“ říká kouč Kroměříže Bronislav Červenka.

Incident se odehrál před oběma střídačkami. Vše odstartoval zbytečně tvrdý zákrok hostujícího útočníka Haši na domácího záložníka Patrika Červenku.

„Už předtím tam měl dva podobné fauly bez balonu. Když se to stalo potřetí, tak jsem to nevydržel, vystartoval z lavičky a ptal se ho, co to má znamenat. V tom ke mně přiběhl hostující trenér a rukama mi strčil do obličeje,“ popisuje moment jeden z jeho hlavních aktérů.

Přípravný zápas nejen kvůli zbytečnému konfliktu dostal pořádné grády. Je pravda, že utkání bylo vyhrocené a trošku se to kopalo,“ přiznává Červenka.

Jinak byl duel zcela v režii Skalice. Ambiciózní tým, který pomýšlí na návrat do nejvyšší slovenské soutěže, na Hané jednoznačně demonstroval svoji sílu a zaslouženě vyhrál.

„Trenér Kostelník má kvalitní mančaft. Soupeř ví, co chce hrát. Kvalita na každém postu je vyšší než u nás, což se projevilo také v celém kontextu. Na našem výkonu se navíc projevily absence a také celkem náročný týden,“ pronesl Červenka.

Hanáky, kterým v sobotu scházeli Silný, Kovář, Berčík, Masař, Zavadil či Chytil, srazily dvě branky po zbytečných chybách. Kroměříž mohl vrátit do zápasu Mutu, který je v klubu na zkoušce, ale za nepříznivého stavu 0:1 neproměnil pokutový kop. Jinak si domácí moc šancí ke skórování nevytvořili.

V úvodním sobotním zápase Hanácká Slavie zdolala divizní Přerov 2:1, když po prvním poločase prohrávala 0:1. Na obratu se podílel také trenér Světlík, který musel kvůli absencím stejně jako hlavní kouč Červenka nastoupit.

„Sestavu jsme dávali složitě dohromady. Nastoupili za nás i kluci z dorostu. Byl to vyrovnaný zápas, šance měly oba týmy. Klidně to mohlo skončit 4:4. Nakonec jsme byli šťastnější,“ dodal Červenka.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – 1. FC Viktorie Přerov 2:1 (0:1)

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Skalica 0:5 (0:2)