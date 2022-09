V rámci nové sezóny se i někteří hráči přesouvali do vyšší kategorie, kde na ně bude vyvíjen vyšší tréninkový tlak. V neděli 11. září již ale jednotlivé kategorie nastoupily do turnajů, kde i přestože měly krátkou dobu na sehrání, ukázaly, že svou kůži levné neprodají. Kategorie U6 a U8 (naši nejmladší) se pustili do klání na hřišti v Petrovicích, U10 v Říčanech a U12 zahájila sezónu na Tatře.