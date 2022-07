Právě jihočeský kanonýr má prsty v tom, že Dočkal nastoupil za Olešník v pátečním utkání proti Písku.

Bořek Dočkal ve Spartě skončil a nyní je bez angažmá. V sobotu si přijel zahrát do Vacova na Fotbalohraní. Někdejší kapitán Sparty přicestoval do jižních Čech i s rodinou a součástí výletu byla návštěva kamaráda Davida Lafaty v Olešníku.

„David mi volal, jestli by nebyl problém, kdyby si za nás Bořek zahrál v přáteláku proti Písku a já jsem samozřejmě neměl nic proti. Proč by to mělo vadit,“ vysvětluje trenér Olešníku Roman Chlumecký nominaci Dočkala na duel s Pískem.

Výhru Olešníku 4:2 pečetil deset minut před koncem svou druhou trefou v utkání David Lafata. Jediný jihočeský zástupce v České fotbalové lize naopak utrpěl třetí porážku v přípravě.

Jen jednorázovka?

V předchozích přípravných utkáních Písek podlehl druholigovým týmům Spartě B a Táboru. „Oni jsou v přípravě dál než my, protože druhá liga začíná dřív. Na hřišti to bylo znát. Tentokrát ale nemohu být spokojený vůbec,“ hodnotí dosavadní přípravu písecký kouč Milan Nousek.

Fanoušky bude asi nejvíce zajímat, zda Bořek Dočkal skutečně bude od podzimu nastupovat za Olešník v jihočeském krajském přeboru.

„Byla to jednorázovka v tomto jednom utkání, víc opravdu nevím,“ krčil rameny kouč Chlumecký. „Je ale pravda, že Bořek nyní nikde nehraje a určitá šance, že by mohl hrát u nás, tady je. Je to otevřené a záležet bude hlavně na něm. Pokud ale vím, tak bydlí někde ve středních Čechách, takže dojíždět na tréninky by nemohl. Třeba by ale jezdil jednou za měsíc na domácí zápasy. V tuto chvíli ale žádné informace nemám, kdy a jestli se tu ještě objeví,“ dodal k případnému angažmá Bořka Dočkala v Olešníku Roman Chlumecký.

V nové sezoně se každopádně bude muset obejít bez několika opor. Nýdl ukončil kariéru a Šíma odchází do Německa. Trenér nepočítá ani se Štěchem, který je na zkoušce v divizních Katovicích a nejspíš tam zůstane. Na zkoušce v Písku je také mladý Vonášek. Z dorostu českobudějovické Lokomotivy naopak do Olešníku přichází Jakub Martinec.