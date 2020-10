Tomáš Roubal prokazuje, že góly umí střílet i o tři patra výš. Naposledy skolil Zruč třemi brankami, a zařídil tak vítězství Rapidu 3:2.

„Proti Zruči jsem vždy nahecovaný. Je to pro mě velké derby. Měl jsem proto obrovskou radost, že jsem právě jim vstřelil tři góly. Navíc proti Zruči se mi dlouhodobě daří. V létě v přípravném zápase jsem jim vstřelil ještě v dresu Druztové čtyři branky,“ vysvětluje možná nový kanonýr Rapidu, kterého plzeňský celek hledal řadu let.

Aktuálně má na kontě již šest branek.

„Rozdíl mezi soutěžemi byl pro mě velký. A ještě si trošku zvykám na rychlost hry. Zatím mi to tam padá, ale teď jsem byl tři zápasy bez gólu. Záleží, jak mi to v každém utkání sedne,“ říká šestadvacetiletý forvard, jehož brácha Lukáš nastupuje za divizní Doubravku.

„Vycházíme spolu dobře. Fotbal řešíme hodně, hlavně teď, když hraju vyšší soutěž. Má toho za sebou hodně, takže jsem rád za každou radu,“ prozrazuje Tomáš Roubal, který věří, že se potkají jednou ve stejném družstvu.

„No myslím si, že si kopneme spolu za staré pány v Druztové,“ směje se odchovanec celku z Plzeňska, kde před přestupem do Rapidu strávil celou dosavadní kariéru.

Bohužel na další kousky nové akvizice si budou muset fanoušci Rapidu nějakou dobu počkat kvůli přerušení všech soutěží.

„Z pauzy nejsem moc nadšený. Určitě je to pro mě nepříjemné, když vypadnu ze zápasového tempa. Myslím si osobně, že v sobotu to byl poslední zápas v letošním roce. Trénovat budeme, dokud to půjde, a budu se snažit chodit individuálně běhat, abych se udržoval v kondici,“ dodává Tomáš Roubal, na nějakou dobu poslední kanonýr víkendu…